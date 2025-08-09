Mazón se congratula de que la Comunitat esté "en el pódium español" de crecimiento económico

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este sábado que la Comunitat Valenciana "pisa fuerte" con datos turísticos y de creación de empleo positivos que le permiten situarse "en el pódium español" en la creación de producto interior bruto.

Mazón ha defendido en un comunicado que la Comunitat "es capaz de ponerse en marcha cuando se le incentiva" y ha recalcado que la ciudadanía es capaz de "sobreponerse" a la dana.

Así, ha insistido en los datos "extraordinarios" en gasto turístico o en incorporación de autónomos, "a la cabeza de las autonomías" en España.

Mazón ha insistido en que el crecimiento económico se ha dado "gracias al impulso promovido por el Consell, que está generando oportunidades y confianza con medidas de simplificación administrativa, apoyo a la inversión y alivio fiscal".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha detallado que la Comunitat ha cerrado el primer semestre del año como una las tres regiones con mayor crecimiento económico en España, con datos que confirman un aumento del PIB por encima de la media.

El president ha aludido a las últimas previsiones de la AIReF, del segundo trimestre, en las que la Comunitat ha registrado un crecimiento interanual del PIB del 3,1 %, tres décimas más que la media española, datos corroborados por el informe de BBVA Research, que prevé para un crecimiento del 3,2 % en la Comunitat para el 2025, frente al 2,8 % previsto en España.

También ha celebrado las afiliaciones a la Seguridad Social, que han alcanzado en julio un nuevo máximo histórico con 2.227.399 personas ocupadas, lo que supone un incremento del 3,11 % respecto al mismo mes del año anterior.

"Esta evolución confirma que el mercado laboral mantiene su dinamismo", ha señalado el president, con más de 67.000 nuevas afiliaciones en la Comunitat Valenciana desde julio de 2024.

Igualmente, ha incidido en que, en el último año, la Comunitat "lidera el aumento anual de trabajadores autónomos en España con un total de 10.486, lo que supone una subida del 2,81 %, casi el triple que la media española".

El jefe del Consell ha recalcado que el ritmo de creación de empresas que supera al conjunto del Estado desde enero de 2023 y ha insistido en que la Comunitat ha atraído en dos años "inversiones de gran calado cercanas a los 10.000 millones de euros".

Así, ha comentado que la previsión de esas inversiones es que cuenten con 40.000 empleos asociados, con proyectos como la nueva sede de Edwards Lifesciences en Moncada, la fábrica de tranvías de Stadler en Albuixech o el Campus Digital Valley en Picassent.