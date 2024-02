Mazón exigirá a Ribera solidaridad con la Comunidad Valenciana que es “ejemplo” en reutilización del agua

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, trasladará el lunes a la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una reunión las reivindicaciones de los regantes, tras reunirse hoy en Alicante con los presidentes de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana y de las principales entidades de riego de la provincia de Alicante. Y pedirá solidaridad con la Comunidad Valenciana, que es ejemplo, ha dicho, en el tratamiento del agua, en reutilización y en depuración.

Mazón ha añadido que pedirá explicaciones sobre los recortes del trasvase Tajo-Segura, calificados por él, como “políticos”. Según ha afirmado, el Gobierno central tiene una deuda con la Comunidad Valenciana de 200 hectómetros cúbicos por ese recorte.

El jefe del Consell pedirá también a Ribera “la misma política para España que aplicamos en la Comunidad Valenciana, en la que somos un ejemplo de solidaridad por el trasvase del Júcar al Vinalopó”. Un trasvase que, hay que recordar, se da entre las provincias de Valencia y Alicante.

Para Mazón, la Comunidad es un ejemplo de solidaridad con Cataluña, por la propuesta del Gobierno central de enviar a la región vecina agua desalada, procedente de la planta de Sagunto (Valencia) como medida para paliar, en parte, la sequía que están viviendo.

“Tenemos la autoridad moral para poder reclamar que el agua de España es de todos, lo hemos hecho con la necesidad de Barcelona en estos momentos”, ha agregado.

Otro de los asuntos que se abordarán el lunes -en encuentro que se celebrará a petición del presidente de la Generalitat- son las obras de modernización de infraestructuras para ser más sostenible en materia hídrica, reutilizando el agua.

“Ofrecemos diálogo y rigor, no estamos en la guerra del agua”, ha indicado para añadir “empecemos a trasvasar lo que corresponde y desalinizar lo que corresponde y no masivamente porque no es sostenible”.

Cese subdelegado del Gobierno

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión con los regantes en Alicante, Mazón, ha exigido también el "cese fulminante" del subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, por impedir el derecho a manifestarse de los agricultores a sólo unas horas de las tractoradas previstas en varios puntos de las autovías de la provincia. En concreto, se les ha negado manifestarse en el itinerario que habían pedido, varios puntos de la A-31 y la A-7, dándoles rutas alternativas por carreteras secundarias.

Mazón ha afirmado que está "absolutamente al lado" de los agricultores, de quienes ha dicho que pidieron permiso hace 15 días. Los agricultores protestan por la política agraria comunitaria, que les obliga a disminuir la cantidad de fertilizantes que utilizan y la superficie que cultivan, en base a criterios de cuidado del medio ambiente.

"Quiero pedir las explicaciones inmediatas de la delegada del Gobierno -Pilar Bernabé- y el cese fulminante del subdelegado del Gobierno en Alicante" por este motivo, según Mazón, quien ha apoyado a los agricultores porque cree que tienen "toda la razón del mundo" para manifestarse en defensa de sus derechos.

El político del PP ha repetido que lo ocurrido con la denegación de las tractoradas por los itinerarios solicitados en tiempo y forma provoca una situación "kafkiana" y ha subrayado que la manifestación está planteada "con responsabilidad" y solicitada "con tiempo, sentido común y con toda la justificación de contenido".