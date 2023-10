Mazón: "Los presupuestos van a ser duros, por rigurosos, pero el gasto social no se toca"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado esta mañana que los Presupuestos de la Generalitat 2024 serán "duros" por "rigurosos", con el objetivo de "volver a poner en marcha esta tierra", después de "haber recibido la peor herencia de la historia, con el peor déficit, y la peor deuda".

Mazón, que ha realizado estas declaraciones antes de asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao,

ha asegurado que, a pesar de ese rigor, se garantizan los servicios sociales: "Hay que hacer un esfuerzo en la gestión económica, en los gastos supérfluos, hay cosas que parece que están consolidadas, pero no son necesarias", ha explicado, y ha añadido que el nuevo Consell está demostrando "que se puede funcionar sin tantos asesores, sin tantos políticos, y sin tanto crecimiento del sector público".

En este sentido, ha señalado que los presupuestos serán de "crecimiento" y de "acabar con la presión fiscal inasumible". "Vamos a empezar a eliminar todo lo que sobra".

En cuanto al gasto social, no solamente no se tocará, ha dicho, sino que se va a reforzar: "No puede ser que hayamos tenido tantas ambulancias sin médicos, que la dependencia no llegue, hay que gestionar sin prejuico y mejorar la gestión publica. "Hay que eliminar los prejuicios porque lo primero es la calidad asistencial, vamos a tomar decisiones duras, de rigor en el ámbito de lo económico, ahí vienen los recortes del gasto innecesario".