Vox se mete de lleno en la batalla lingüística en la Comunidad Valenciana

Nuevo episodio de la batalla política del valenciano. La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox), ha asegurado hoy a través de una publicación en su perfil de X que «el valenciano no es catalán y que el auténtico valenciano es el de las normas de El Puig».

En esa misma publicación, escrita en castellano, la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana afirma que el debate sobre la normativa del valenciano se debe a la presencia de Vox en el Ejecutivo autonómico.

«¿Alguien tiene alguna duda de que si @vox_es no estuviera en el gobierno valenciano este debate no se habría abierto? Vox es totalmente necesario, solo con su llegada se empieza a cuestionar lo que Vox tiene muy claro, el valenciano no es catalán y el auténtico valenciano es el de las #NormasDelPuig. Algunos no lo tenían tan claro, pero Vox hace su trabajo».

Las normas del Puig, también conocidas como normas de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), fueron creadas en 1979.

Este comentario llega después de que el conseller de Educación, José Antonio Rovira (PP), señalase en una rueda de prensa que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) «no tiene la verdad absoluta sobre el valenciano» y que cada uno puede usar el valenciano «que estime conveniente».

Realizó esta afirmación después de que la Conselleria de Agricultura publicase varios mensajes -que posteriormente borró- en redes sociales en un valenciano que seguía las normas de El Puig.

La AVL le contestó recordando que el Estatut d’ Autonomia la reconoce como la institución encargada de dictar la normativa lingüística. Remarcó además, la necesidad de una norma consensuada.

La síndica del PSPV, Rebeca Torró, ha exigido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ponga orden en su Gobierno y cesen «este esperpento de ataques a nuestra lengua» con el que los miembros del Consell incumplen la ley.