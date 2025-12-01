Mazón será portavoz de una comisión parlamentaria que apenas se reúne para cobrar 8.879 euros más al año

El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón ha sido nombrado portavoz de la Comisión de Reglamento de Les Corts Valencianes, con una asignación mensual extra de 634,27 euros, según las tablas retributivas de diputados de 2024, unos 8.879,78 euros más al año en bruto.

El nombramiento de Mazón ha sido comunicado por el nuevo síndic del PP en el parlamento autonómico, Nando Pastor, a la Mesa de Les Corts, y sustituye en el cargo al diputado Eduardo Dolón. La del Reglamento es la comisión que integra en su seno a la Mesa de Les Corts y a representantes de todas las formaciones con representación parlamentaria. Es una comisión permanente no legislativa.

Este cambio ha sido denunciado por el el portavoz socialista en la cámara, José Muñoz, que lamenta que el nuevo presidenet de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en lugar de exigirle el acta de diputado a Mazón le "premia" haciéndole portavoz de la Comisión de Reglamento.

"Todo para que pueda cobrar un plus salarial (634 euros al mes). Curiosa forma de pedir perdón a las víctimas de la dana", añade Muñoz.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado también de "vegüenza" el nombramiento de Mazón en la portavocía de la comisión de Reglamento, que le permitirá ingresar unos 8.879,78 euros más al año en bruto.

La comisión de Reglamento no aborda temas legislativos y no se ha reunido en dos años y medio de legislatura.

Un diputado "raso" en Les Corts Valencianes cobra 35.861 euros a lo que se suman diversos complementos bien sean por pertenecer a la Mesa, a las comisiones o por tener un papel de representatividad en el grupo parlamentario. A ello se une los complementos según la distancia a la residencia del diputado.