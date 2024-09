Merino: "No tenemos ninguna oferta del Gobierno para hablar de la deuda de la Comunidad Valenciana"

Una vez más, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha cumplido con su palabra. Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 15 de julio, la responsable de Hacienda aseguró que a lo largo de dicho mes se iba a reunir con las diferentes comunidades autónomas para negociar con cada una de ellas la condonación de su deuda. Con esta promesa, pretendía calmar los ánimos entre unas autonomías indignadas por el trato de favor a Cataluña con su "financiación singular".

Pero a día de hoy, la ministra aún no ha dado señales de vida, al menos no en la Conselleria de Hacienda de la Generalitat valenciana. Así lo ha asegurado hoy la portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

El ejecutivo autonómico no tiene "ninguna oferta" por parte del Gobierno central para hablar sobre la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana, ha señalado Merino, quien ha añadido que "eso fue un globo sonda que lanzó la ministra (de Hacienda, María Jesús Montero), que no ha cumplido los plazos para hablar del tema. Creo que son informaciones filtradas, interesadas. No hay ninguna oferta".

"Nuestra prioridad es la reforma del modelo de financiación en el foro adecuado, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y mientras no llegue, pedimos de forma urgente un fondo de nivelación", ha insistido.

"Tenemos la impresión de que (el presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez ha metido la reforma del modelo de financiación en un cajón, a pesar de la situación excepcional que tiene la Comunitat Valenciana. Pedimos al Gobierno que se ponga a trabajar", ha agregado Merino.