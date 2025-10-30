Morant apunta a Feijóo: "Si consiente que Mazón continúe, demostrará que el PP es un partido inútil"

La ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha dicho este jueves ante la próxima remodelación de gobierno de la Generalitat que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, consiente que Carlos Mazón continué al frente, demostrará que el PP se ha convertido en un "partido inútil".

Morant ha hecho estas afirmaciones en una entrevista en RNE al ser preguntada si presentará una moción de censura contra Mazón por su gestión de la dana, que dejó 229 muertos en la provincia de Valencia.

La dirigente socialista ha descartado la moción al considerar que solo serviría para insistir en la "sensación de impunidad" que, en su opinión, tiene el presidente de la Generalitat.

Ha remitido a la remodelación del Consell prevista para el 5 de noviembre por la salida del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols.

Y ha subrayado: "Si Feijóo consiente un cuarto gobierno de Mazón con lo que está pasando, como si no hubiese pasado nada, y que se abra una nueva etapa con Mazón a la cabeza (...), el PP en este país se habrá convertido en un partido inútil, incapaz de resolver sus problemas, y en el principal problema de los vecinos".

Morant ha asegurado además que comprende que los ciudadanos puedan sentirse abandonados por todas las administraciones, aunque considera que es difícil que se vea la labor "del día al día" de las que están más alejadas.

Aún así ha destacado que el Gobierno central ha hecho "un despliegue de recursos sin precedentes que están llegando, han llegado y llegarán".