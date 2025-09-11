Morant sobre el vídeo en el que se ve a Pradas dando indicaciones sobre Es-Alert: "Nos indigna y nos vuelve a atrapar en el 29 de octubre"

La ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado este jueves que el vídeo hecho público este pasado miércoles por Radiotelevisión Española (RTVE) en el que se ve a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, dando indicaciones sobre el texto del Es-Alert que el día de la trágica dana del 29 de octubre de 2024 se envió sobre las 20:11 horas y, además, asegurando que no "le apetecía" llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, le "indigna". "Las imágenes me produjeron dolor de estómago e indignación. Las reuniones se eternizaban y no se tomaban decisiones. A las 19 aún estaban decidiendo si enviaban el mensaje. Se podrían haber salvado vidas", ha asegurado Morant durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Forum Europa Tribuna Mediterránea.

"El vídeo nos indigna y nos vuelve a atrapar en el 29 de octubre. Las imágenes muestran que estaban paralizados sin hacer nada", ha dicho la secretaria general de los socialistas valencianos.

En él se escucha a la entonces consellera dar indicaciones que coinciden con el contenido del mensaje Es-Alert que llegó los móviles a las 20:11 horas, en las que pide: "Pongamos también lo de las vías de comunicación, que solo serán el 112, Twitter oficial de Emergencias de la Comunitat Valenciana y À Punt".

En el vídeo también se oye a Pradas llamar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para que se conecte al Cecopi porque no la ven en la pantalla, y preguntar si alguien tiene el teléfono de Polo, pues a ella no le "apetece llamarlo", algo que se ofrece a hacer el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.