Las grandes obras de Sorolla se verán en Valencia

Valencia y Sorolla. Sorolla y Valencia. Un tándem que no deja de sorprender y que sigue siendo sinónimo de éxito. Una unión que se ejemplificará en una de las exposiciones del año en la ciudad. Porque la Fundación Bancaja de Valencia se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de obras maestras del pintor de la luz más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición, ha señalado la entidad en un comunicado hecho público este jueves.

La muestra "Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla", producida por la Fundación Bancaja, el Ministerio de Cultura, el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla, presentará en Valencia de forma extraordinaria una selección escogida de las obras maestras de la casa-museo del artista, cuya cantidad y relevancia convierten en hito su exhibición conjunta fuera de su espacio habitual.

La muestra estará integrada por 60 obras, de las que 59 viajarán de Madrid a Valencia para un proyecto que permitirá recorrer la vida y la obra de Sorolla a través de las obras más destacadas de la colección de pintura del Museo Sorolla y de la Fundación Museo Sorolla como "Paseo a la orilla del mar", "El baño del caballo" o "La siesta", entre otras. La exposición presentará obras maestras no expuestas con anterioridad en la extensa trayectoria de muestras monográficas de Joaquín Sorolla realizadas por la Fundación Bancaja en su sede en Valencia, añaden.

"El nutrido y relevante conjunto de obras de la casa-museo dialogará en la sala con el lienzo "¡Triste herencia!", de la colección de la Fundación Bancaja, con el que Sorolla ganó el Grand Prix en la Exposición Universal de 1900 en París y con el que alcanzó su consagración internacional", aseguran desde la institución valenciana.

"El baño del caballo", otra de las grandes obras de Valencia La Razón

Comisariada por el director del Museo Sorolla, Enrique Varela, la exposición se articulará en diferentes secciones que abordarán sus primeros años de formación en Valencia e Italia; la afirmación de su personalidad artística en Madrid con la llegada de los reconocimientos nacionales e internacionales; su maestría en el género del retrato con lienzos de ámbito familiar; la iconografía del mar tan relevante en su producción artística con obras emblemáticas que conservó en su poder; su intimista pintura de jardines; su crónica plástica de la España de su tiempo con tipos y paisajes de la época; y su estancia en la Cala de San Vicente (Pollença, Mallorca) en 1919, en el que fue su último viaje para pintar el Mediterráneo antes de su muerte.

La exposición abrirá sus puertas al público el 3 de octubre y se podrá visitar hasta el 8 de febrero de 2026, señalan desde la Fundación Bancaja.