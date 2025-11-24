Muere un anciano de 89 años atropellado en Algemesí (Valencia)

Un anciano de 89 años ha fallecido este lunes en Algemesí (Valencia) tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor ya ha sido detenido, según han informado fuentes sanitarias y de la Policía Nacional.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que, tras recibir el aviso, se ha trasladado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de un hombre de 89 años.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a EFE el fallecimiento de la persona atropellada y la detención del conductor del vehículo, y han indicado que el caso está siendo investigado por el Cuerpo Nacional de Policía en Alzira.

Según ha adelantado À Punt, el atropello se ha producido sobre las 12:30 horas y el conductor del vehículo, un camión pequeño, ha seguido circulando y, tras ser identificado, ha sido detenido en el municipio de Alaquàs, a unos 43 kilómetros de distancia.