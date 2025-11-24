La plaza del Ayuntamiento de Alicante ya es peatonal; en concreto desde el domingo, cuando se inauguró el Belén Gigante para las fechas de navideñas. De hecho, hasta el 6 de enero estará cerrada al tráfico rodado; el día 7, será semipeatonal, es decir, solo circulará el transporte público, autobuses y taxis. Según explicó ayer el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras estas dos fases, se realizarán obras que conducirán hacia su peatonalización al cien por cien. Se trata de un proyecto que tiene un presupuesto de 490.000 euros.

«En la tercera fase el espacio se transformará en una zona verde» aseguró Barcala.

De momento, ya se ha colocado maceteros de color rojo y de gran tamaño como objeto para impedir que circulen los vehículos tanto públicos como de particulares; y, como es lógico, se ofrecen itinerarios alternativos para los autobuses de línea.

Se da la circunstancia que, en el primer día de su cierre por las fechas navideñas, se impidió también que las personas transitaran por allí, por razones de seguridad; las rachas de viento, de hecho, alcanzaron los 170 kilómetros horas. Aunque se empieza por reducir el tráfico, el fin es que un espacio público tan emblemático de la ciudad -ubicado en pleno casco histórico y al lado del mar- sea peatonal, al igual que lo son otras vías de la ciudad. Muy cerca están, por ejemplo, la calle San Francisco o la Avenida de la Constitución; ambas peatonales.

A principios de año, el vicealdade, y también portavoz del Gobierno Local, Manuel Villar, ya informaba del proyecto que ahora empieza a ejecutarse. «La decisión -en alusión a la peatonilazción de la plaza- está tomada y las obras comenzarán a final de año», aseguraba en rueda de prensa a los medios de comunicación. Aunque los plazos aún están en el aire, de momento, los coches ya no circulan por ese espacio público.