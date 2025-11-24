Valencia y REDIT presentan once proyectos innovadores para diseñar las ciudades del futuro

El Ayuntamiento de Valencia y la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) han presentado once proyectos para diseñar las ciudades del futuro probados en el Sandbox Urbano de la ciudad.

Esto se ha puesto de manifiesto en el evento, que ha tenido lugar en La Harinera, titulada "El Sandbox Urbano de València: una oportunidad única para los Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana".

Organizado por València Innovation Capital en colaboración con la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT), en el evento se ha puesto de manifiesto el "papel estratégico que pueden jugar estos centros en la transformación de la València del futuro, y cómo se pueden aprovechar el Sandbox Urbano de la ciudad como campo de pruebas para sus proyecto".

Así lo ha explicado la concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones, Paula Llobet, junto con el presidente de REDIT, Fernando Saludes, que ha inaugurado este encuentro.

Llobet ha puesto de manifiesto que Valencia "ofrece un ecosistema único: diverso, abierto y conectado con los retos urbanos más urgentes".

La edil ha anunciado, además, que el Ayuntamiento de València reforzará la colaboración con REDIT y el convenio entre ambos para 2026, dotado con 50.000 euros, destinará el 70 % de sus recursos a incentivar pruebas y experimentación de proyectos de innovación procedentes de los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana en el Sandbox Urbano de València.

Por su parte, el presidente de REDIT ha destacado que la ciudad, "gracias al impulso de su Ayuntamiento, se está convirtiendo en un referente internacional de innovación tecnológica; no sólo por su aplicación al entorno urbano sino, sobre todo, por la propia concepción y desarrollo de una estrategia -València Innovation Capital- para posicionar el ecosistema de esta ciudad en este ámbito".

Primer año del Sandbox Urbano

El evento también ha contado con la participación de representantes del Área de Innovación y Agenda Digital del Ayuntamiento, quienes han hecho balance del primer año de funcionamiento del Sandbox Urbano de la ciudad, un espacio que permite a empresas e institutos tecnológicos testar soluciones innovadoras en entornos urbanos reales.

Este laboratorio se ha consolidado como una herramienta "clave" para acelerar la validación de tecnologías orientadas a diferentes campos como, por ejemplo, la sostenibilidad, la eficiencia energética, la movilidad inteligente, la gestión del agua o la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Durante la jornada, los once institutos tecnológicos de REDIT han presentado soluciones relacionadas con economía circular, inteligencia artificial o desarrollos para mitigar el cambio climático, algunas de ellas ya probadas en el Sandbox Urbano.

AIDIMME ha presentado recubrimientos para superficies asfálticas capaces de mitigar el efecto “isla de calor”. AIJU ha propuesto nuevas estrategias de diseño y gestión para áreas de juego más resilientes frente al cambio climático, mientras que AIMPLAS ha mostrado innovaciones en espumas recicladas y gestión circular de residuos urbanos, especialmente los generados en grandes eventos.

AINIA, por su parte, ha presentado avances de un proyecto europeo para la valorización de residuos agroalimentarios y AITEX ha expuesto casos de éxito en reciclaje textil posconsumo, entre otras iniciativas con las que está impulsando la circularidad en el sector.

En el caso de IBV, ha expuesto un proyecto que se está probando en el Sandbox y que tiene que ver con la detección no invasiva de signos vitales para sistemas de monitorización de conductores. INESCOP ha hecho lo propio con soluciones circulares de drenaje urbano a partir de materiales reciclados, e ITC ha presentado cerámicas con propiedades ambientales para mejorar el confort térmico en entornos urbanos.

También se han conocido propuestas en el ámbito de la movilidad y la sensórica avanzada. ITENE ha desarrollado una iniciativa basada en el uso de vehículos autónomos para el reparto urbano de última milla mediante gemelos digitales e ITE unos sensores integrados en prendas deportivas para monitorizar la fatiga muscular en tiempo real.

Finalmente, ITI ha cerrado las presentaciones con un proyecto de inteligencia artificial aplicada al sonido, que puede mejorar la seguridad, accesibilidad y sostenibilidad de las ciudades mediante el uso de sensores acústicos inteligentes.