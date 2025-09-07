Un nuevo certamen para premiar buenas prácticas educativas en la Comunitat Valenciana

El Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) ha anunciado la apertura del plazo de presentación de proyectos para participar en la primera edición de los Premios CECV, una propuesta cuyo objetivo es visibilizar las buenas prácticas educativas desarrolladas en los centros escolares de la Comunitat Valenciana y reconocer a quienes las promueven a través de su trayectoria, acciones o servicios relevantes.

De esta forma, tal y como ha subrayado el presidente del CECV, Salvador Oliver, “se pretende fomentar la participación de la comunidad educativa y poner en valor aquellas experiencias que contribuyen a mejorar la calidad de la educación”.

En este sentido, la convocatoria está dirigida a todos los niveles educativos no universitarios y contempla distintas categorías, que están detalladas en las bases publicadas por el CECV en su página web.

El Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana invita a todos los centros y Consejos Escolares Municipales a participar en esta iniciativa que refuerza el compromiso con una educación de calidad, equitativa y participativa.

Los proyectos seleccionados serán reconocidos públicamente en un acto institucional que se celebrará los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2025 en Alicante, València y Castellón de Plana respectivamente.

Los centros interesados pueden presentar hasta el próximo 8 de octubre sus propuestas de manera telemática. Entre los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar los proyectos destaca el carácter innovador, inclusivo, participativo y transformador en el ámbito escolar.