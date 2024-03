Óscar Puente anuncia avances en materia ferroviaria en Valencia, pero deja a Alicante sin la ampliación del aeropuerto

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llegado este viernes a Valencia cargado de anuncios para la ciudad. La gran perdedora, en cualquier caso, ha sido la provincia de Alicante, pues ha defendido que la construcción de una segunda pista para el aeropuerto no es necesaria en estos momentos.

la estación de alta velocidad Joaquín Sorolla.

En su intervención organizada por la Cadena Ser en Valencia, ha adelantado que se va a convocar un concurso del que saldrá el diseño del edificio de la futura estación Central, tal y como se ha hecho en Madrid Chamartín Clara Campoamor. La actual estación se construyó con vocación de provisional hace ahora 13 años. El AVE echó en diciembre de 2010 a volar entre Madrid y Valencia, pero lo hizo sin dos obras claves para la ciudad que aún hoy están por desarrollar. El túnel pasante y la estación central. Para su ejecución era necesaria la construcción del canal de acceso.

La futura estación intermodal resolverá en tres plantas la funcionalidad ferroviaria, han precisado desde el Ministerio, "adecuándose a las futuras demandas de capacidad e integrando todos los servicios ferroviarios: Media y Larga Distancia Convencional, Alta Velocidad, Cercanías, metro y tranvía".

También se ha referido al túnel pasante, que atravesará la ciudad de Valencia dando continuidad al canal de acceso dando continuidad a la actual estación. En este sentido, ha afirmado que se está trabajando en un estudio complementario para prolongar el túnel hasta Albuixech. De esta manera, se preservará la huerta de Valencia y, aunque será más costosa, ha asegurado que también le permitirá dar mayor seguridad en lo que se refiere a la tramitación ambiental. Además, dada su complejidad, se separará la tramitación del tramo Albuixech – Castellón, para descongestionar ese tramo lo antes posible.

El túnel pasante ahorrará entre 10 y 15 minutos a cada trayecto y tiene un presupuesto estimado de 1.000 millones de euros y "es una pieza fundamental para la articulación de Corredor Mediterráneo", ya que beneficiará tanto a las conexiones ferroviarias de la ciudad de Valencia, como de Almería o Barcelona.

Puente ha realizado un último anuncio sobre el túnel de Serrería. Pese a que se ha comprometido a su ejecución, ha advertido de que el Gobierno central no asumirá la totalidad de su coste, puesto que como se van a ejecutar desarrollos urbanísticos, tendrán también aportar financiación el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat. "Se trata de una necesidad urbanística, no es comparable con la del túnel pasante".

Alicante, a la espera

Sobre el futuro del aeropuerto de Alicante, el ministro ha explicado que el Plan Director de la infraestructura contempla futuras ampliaciones de capacidad que se llevarán a cabo cuando, desde un punto de vista técnico, sean necesarias. "En este momento, los tráficos de Alicante están cubiertos por las actuales instalaciones, incluso con las previsiones que hay de crecimiento, pero eso no quiere decir que la ampliación no esté contemplada y no quiere decir que no se vaya a hacer si el gestor aeropuerto lo considera".

En este sentido, ha dicho que Aena, como empresa que cotiza en bolsa, debe garantizar su rentabilidad y no dejará escapar la oportunidad de invertir en Alicante cuando sea el momento. "Hay algunas obras que están en este momento en fase casi de inicio de ejecución y Adif está trabajando en los accesos en el proyecto de accesos al aeropuerto”.