Paiporta (Valencia) condecora a 900 agentes de toda España por su ayuda en la dana

Más de 900 policías locales de toda España han sido condecorados este viernes en Paiporta (Valencia) por su participación en las tareas de rescate y auxilio durante la dana del 29 de octubre de 2024, durante un acto en el que también se ha homenajeado a la solidaridad ciudadana.

El acto, organizado por la Policía Local de Paiporta y con el apoyo unánime del pleno del Ayuntamiento, ha reunido en el Campo de Fútbol El Terrer de este municipio de la zona cero de la dana a un millar de personas, entre ellas 36 alcaldes de 11 comunidades autónomas, agentes locales, guardia urbana, Guardia Civil de Paiporta, udaltzaingoa, miembros de Protección Civil, representantes de la sociedad civil y vecinos.

Durante la ceremonia se ha concedido también la Medalla de Oro a la ciudadanía por la "unión, fortaleza y valentía que demostraron en los momentos más difíciles de la catástrofe", una distinción que según el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, les enorgullece y emociona, porque todo el vecindario mostró responsabilidad y empatía.

"Lo vimos cuando de forma generosa y desinteresada ofrecieron cobijo, fuerza y ánimo, incluso con el suyo debilitado, a todos aquellos que vinieron aquí para atenderles y apoyarles cuando más lo necesitaban", ha destacado el alcalde, quien también ha reconocido el trabajo policial la durante la catástrofe.

Así, ha señalado que "en los momentos más difíciles, incluso cuando no disponían de medios o recursos, priorizaron la integridad de los demás a la suya propia", además de agradecer el apoyo de los alcaldes y alcaldesas de toda España al municipio, así como el trabajo y la coordinación de los cuerpos policiales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El intendente de la Policía Local de Paiporta, Manuel Ocaña, ha señalado que la entrega de la Medalla de Oro a la ciudadanía reconoce "el coraje, la unión y valentía de las paiportinas y paiportinos", y ha reconocido la labor de cada agente de la Policía Local llegados de toda España para ayudar a quienes no conocían.

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha destacado en representación de los alcaldes invitados que "ante las grandes catástrofes no existen límites ni términos municipales" y para Alcorcón ha sido "todo un lujo ayudar y poder trabajar de la mano del Ayuntamiento de Paiporta y crear esta sólida hermandad que se consolida día tras día".

Entre las distinciones, se ha entregado una Medalla de Oro al personal de Protección Civil; a los trabajadores municipales del Ayuntamiento; a los agentes de la Policía Local de Paiporta y a los miembros de la Guardia Civil de Paiporta, y la Medalla al Mérito Especial a los más de 900 agentes asistentes al acto procedentes de los distintos cuerpos policiales de toda España.

Además, se han entregado dos placas conmemorativas a la ONG World Central Kitchen (WCK), del chef José Andrés, y al empresario Pipo Ridaura, durante la ceremonia en la que se ha guardado un minuto de silencio por las 56 víctimas mortales de la localidad y se ha depositado una corona de laurel en memoria de las 230 personas fallecidas en la dana.