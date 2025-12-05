El subdirector de Emergencias entrega a la jueza de la dana notas manuscritas suyas y de Pradas del Cecopi

El subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha entregado a la jueza que instruye la causa penal sobre la dana las anotaciones que apuntó en su libreta en la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024, así como unas notas que escribió a mano la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas.

En las anotaciones manuscritas de Pradas, se lee primero la recomendación de que "se evite el desplazamiento" en la provincia de Valencia, tras lo que hay un segundo punto en la que está tachada la palabra "confinamiento" y pone arriba "permanecer en casas", junto a la enumeración de cuatro comarcas (Ribera Alta, Ribera Baixa, Horta Sud y Hoya de Buñol).

También se puede leer de mano de la entonces consellera, y una de las dos personas imputadas en esta causa penal, "alejamiento cauces", junto a "entorno cauces", y "elevarse a mínimo una primera planta", que podrían corresponderse con las recomendaciones que se barajaron para el Es-Alert en la reunión del órgano coordinador de la emergencia en la que murieron 230 personas.

Finalmente, en el mensaje que llegó a los móviles de la provincia de Valencia a las 20:11 horas se pedía evitar desplazamientos, pero no se incluyó la recomendación de resguardarse en lugares altos, lo que ha llevado a la instructora a calificar de "tardío y erróneo" ese Es-Alert enviado a la población.

Por lo que respecta a las anotaciones de Suárez, quien este jueves declaró como testigo en los juzgados de Catarroja durante ocho horas y está citado de nuevo el 17 de diciembre para seguir con la testifical, se puede leer: "Ante la evolución de la situación de emergencia, se recomienda que con carácter inmediato acceda a zonas altas y permanezca atento a nuevos mensajes".