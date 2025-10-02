César Quintanilla, único candidato a presidir la CEV en Alicante

Las elecciones en la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, CEV, del 6 de noviembre siguen levantando polvareda en la provincia de Alicante; una vez que el actual presidente de la patronal de empresarios, Salvador Navarro, anunció que no se presentaba a la reelección, pendía de un hilo si el presidente de CEV en Alicante, el empresario ilicitano del Grupo Soledad, Joaquín Pérez, -y persona de confianza de Navarro- lo haría. La duda ya se ha despejado, y según han confirmado fuentes empresariales al diario LA RAZÓN, tampoco lo hará.

Una decisión que se caía por su propio peso y que deja el camino despejado al presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante, Uepal, César Quintanilla, para asumir la presidencia de CEV en Alicante. No hay que olvidar que la candidatura de Quintanilla formará parte, a su vez, de la de Vicente Lafuente, presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana y vicepresidente de la CEV, quien optará a la presidencia autonómica de la patronal.

Una vez despejada la incógnita de esta ecuación, el tándem formado por Lafuente y Quintanilla de un giro de 180 grados a la patronal que, para los empresarios de Alicante, es necesario para que la provincia tenga mayor peso y participación en la CEV. Quintanilla de hecho anunció que se presentaba a dirigir la CEV en Alicante precisamente para que algunos sectores económicos estén mejor representados.

Las diferencias entre CEV Alicante y CEV Valencia vienen de lejos y tienen su origen en la quiebra de las patronales empresariales provinciales (Coepa) en Alicante, y de Cierval, la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana. Fue al convertirse CEV en la patronal autonómica de los empresarios, dejando por tanto de representar única y exclusivamente a los de Valencia, cuando surgieron las primeras desavenencias con el tejido industrial de la provincia. CEV logró captar a asociaciones empresariales de Alicante, pero no a Uepal.

Aunque el plazo para presentar las candidaturas para las elecciones de la CEV expira el 22 de octubre, y una vez que Joaquín Pérez, al igual que Salvador Navarro, no optará a la reelección, Quintanilla se perfila como el presidente de CEV en Alicante, siendo un candidato de consenso; o dicho, de otra forma, que aúna el sentir de los diferentes sectores productivos de la provincia.