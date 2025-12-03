Pepe Díez, el hombre fuerte de Pérez Llorca que ha amarrado las grandes inversiones para la Comunitat Valenciana

Pepe Díez es el nuevo hombre fuerte de Juanfran Pérez Llorca. Durante esta legislatura ha formado parte del núcleo más cercano al ex presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. Como director general de Proyectos Estratégicos de Presidencia de la Generalitat se ha encargado estos dos años de amarrar y atraer inversiones a la Comunitat Valenciana. Trabajando siempre en un discreto segundo plano todo lo que ha olido a inversiones en esta primera parte de la legislatura se le ha encomendado a él, el mejor ejemplo es la Oficina Valenciana de Inversiones. El reto se convirtió en mayúsculo tras la dana, pues los inversores necesitaban más que nunca tener certezas sobre un territorio que se había vuelto muy vulnerable.

Díez tiene una larga trayectoria profesional y un nutrido currículum. Es abogado de la Generalitat, puesto en el que se encontraba cuando Mazón le llamó para formar parte de su equipo. Además, tiene un MBA y un máster en asesoría jurídica de empresas (MAJE).

En el ámbito profesional ha trabajado tanto para la empresa pública como para la privada pues fue jefe de gabinete del conseller de Infraestructuras, Mario Flores y también ha trabajado en Pavasal como abogado corporativo o para el despacho de abogados Andersen.

Su vinculación al PP le viene de familia. Su padre fue presidente de la Diputación de Valencia, José Díez. Además, su mujer, Julia Climent, es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia. Su entrada, por tanto, se ha interpretado como una de las personas con las que Pérez Llorca quiere incorporar a una figura clave en el partido, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.