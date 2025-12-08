La Policía desmantela un punto de venta de droga y detiene a un varón en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras desmantelar un punto de venta de cocaína desde su domicilio, donde los agentes intervinieron 753 gramos de esta sustancia ocultos en el interior de una bombona de butano.

La investigación se inició tras varias quejas vecinales que alertaban de que el arrestado estaría dedicándose a la venta de cocaína desde su vivienda familiar.

Una vez identificado, los agentes comprobaron que formaba parte de un clan conocido por sus actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y la extorsión.

Durante las vigilancias, los policías observaron un constante trasiego de personas que accedían al inmueble y lo abandonaban a los pocos minutos portando sustancias estupefacientes, lo que confirmó la existencia de un punto de venta activo.

Tras el arresto del sospechoso, los agentes practicaron un registro en la vivienda, donde localizaron la droga en una bombona de butano modificada empleada como “caleta” para ocultar la sustancia.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.