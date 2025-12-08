Entre viñedos centenarios, Novos abre su nueva bodega en Requena (Valencia)

Utiel Requena es región agrícola y de grandes vinos. Vinos tintos con carácter, blancos y rosados frescos y muy afrutados. Vinos de alta calidad y potentes, con la variedad estrella de uva Bobal, autóctona y muy apreciada. Sus habitantes nacieron y vivieron junto a los viñedos y sus cosechas desde más de 2.500 años atrás. La vid forma parte de sus vidas, de su esencia natural. Por eso, la inauguración de un edificio bodega no deja de ser un acontecimiento que se celebra con auténtico júbilo entre expertos, profesionales y representantes del sector vitivinícola de la comarca y de fuera.

Como el que se ha vivido en La Portera, pedanía de Requena, con la inauguración de las nuevas instalaciones de Bodegas Novos, que supone un hito en la trayectoria de una familia profundamente vinculada al vino desde hace generaciones. El proyecto está liderado por Germán Ramos y su esposa María Rosa, cofundadores de la emblemática bodega Torre Oria y figuras cuyo trabajo ha estado unido toda su vida en cuerpo y alma a la agricultura, al viñedo y a la elaboración del vino, con el gran esfuerzo que representa el mantenimiento de este tipo de cultivos y la restauración de las viñas.

Novos se reinventa en un edificio excavado en un montículo natural en el que la nueva bodega se integra en el paisaje emergiendo de la propia tierra, con una ubicación que permite unas vistas panorámicas de bosques mediterráneos y viñedos centenarios plantados en la década de 1920 por sus antecesores familiares, Nicolás Ramos y Mariano Pedrón. El edificio es obra del arquitecto francés Frederic Floquet, del estudio García Floquet de Valencia y se caracteriza por su estilo funcional y minimalista. El nombre del artista que ha hecho la fachada y el mural de la sala de catas es Blanco Anyó.

Integrado en la bodega se encuentra el espacio que incluye una sala de catas panorámica, suspendida sobre el valle, una de las piezas más espectaculares del proyecto, junto a una tienda de productos delicatessen y locales, que refuerzan el vínculo con el territorio. Con esta apertura, la bodega se abre a la nueva oferta de enoturismo que combina recorridos por los viñedos y catas guiadas con el paisaje como protagonista.

Más que una instalación técnica, la bodega es una declaración de identidad y de emociones: un espacio moderno que rinde homenaje a un territorio vitícola, histórico y con grandes dosis de romanticismo. La familia Ramos hace vinos importantes y reconocidos internacionalmente, como Labor de Sol 2020, un tinto bobal cálido e intenso, o el Tinto de Luna 2019, un bobal elegante y auténtico, junto al Jataiz 2022 y el blanco Royal de Novos 2024, un chardonnay vibrante y sedoso. Son caldos que están en el escaparate de la casa y que han obtenido premios y altas puntuaciones en las mejores publicaciones especializadas.

Lejos quedan ya los tiempos, aunque no hayan pasado tantos años, en que la producción de algunos de los mejores vinos que se criaban en la comarca de Utiel-Requena se vendían a granel. Eran conocido por su potencia y elevado grado alcohólico, que en muchas ocasiones servían para dar cuerpo a vinos más ligeros de otras regiones con más fama. Esto pasó a la historia y hoy en día una serie de factores de modernización y un cambio de mentalidad en la manera de entender los vinos ha dado lugar a vinos con personalidad y carácter propio, con una bien ganada fama y los mercados internacionales abiertos.