Los hosteleros defienden el aparcamiento que degradará el entorno natural de Ulldecona

La Agrupación de Turismo de la Tinença de Benifassà ve con "gran optimismo" el proyecto del aparcamiento junto al embalse de Ulldecona como un "revulsivo" para mantener la economía local y no comparte la posición de APNAL-Ecologistes en Acció que defiende que se va a construir en terreno protegido.

Para la zona del interior norte de Castellón en la que se encuentra la Tinença de Benifassà, el turismo es "prácticamente el único medio de vida" además de la "principal fuente que mantiene a la escasa población local".

Sin embargo, el proyecto, proyectado por la Generalitat, ha generado la oposición de las entidades ecologistas APNAL-Ecologistes en Acció, ya que consideran que este "macroparking" que se construirá al lado del embalse de Ulldecona está en suelo protegido del Parque Natural.

Para las entidades, el aparcamiento, que deriva de las obras de remodelación y ampliación de la CV-105, contempla obras como "cortafuegos a matarrasa, pistas forestales con laderas de fuertes pendientes y un macroparking" que resultan "totalmente lesivos, fomentarán la entrada de más y más vehículos de turistas y beneficiará únicamente a un conocido restaurante creando una zona degradada en la entrada del Parque Natural".

Pero los hosteleros de la zona ven el proyecto con esperanza como un revulsivo para atraer visitantes y fomentar un turismo natural que defienden con la filosofía de sus establecimientos de respeto al entorno, cuidado y preservación, además de la fijación de población que se ha marcado como uno de los mayores retos a los que hace frente el interior de la provincia de Castellón.

Para la Agrupación de Turismo la preservación "estricta y exagerada", lejos de "proteger nuestro patrimonio natural, puede conducir al abandono y a la pérdida de valor de aquello que se quiere preservar".

"La mejor protección es la que ofrece utilidad, aquella que garantiza que el territorio esté vivo, activo y valorado por las personas que lo habitan y lo visitan", han agregado.

Los miembros de la entidad rechazan la visión que "propone parar o rechazar infraestructuras que fomenten el turismo, porque eso implicaría un desierto económico y social".

Y "condenaría la zona a un silencio de máquinas, donde la naturaleza no podría valorarse sin un entorno humano vivo que la use y la respete nuestra propuesta es encontrar un equilibrio entre desarrollo y conservación, donde el aparcamiento sirva para regular, organizar y fomentar un turismo sostenible que aporte valor económico y social, reforzando la actividad local y animando a mantener el cuidado y conservación del patrimonio natural".

Los hosteleros confían en que las administraciones competentes "escuchen esta perspectiva y trabajen en pro de un futuro donde la Tinença de Benifassà se mantenga viva a través de un turismo compatible con la protección ambiental, la cultura y la economía local".