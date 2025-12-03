Valencia adjudica la construcción de 113 viviendas de protección pública

El Consejo de Administración de AUMSA adjudicará, en la reunión convocada para este jueves, 4 de diciembre, las obras del proyecto de urbanización del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución única del sector PRR-7 Malilla Sur que permitirá la construcción de 113 viviendas de protección pública.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo y presidente de AUMSA, Juan Giner, “una de las grandes prioridades que el equipo de Gobierno de María José Catalá tiene encima de la mesa es la construcción de viviendas. Para responder a las exigencias de los vecinos y vecinas hemos puesto en marcha medidas tanto de corto plazo como de largo plazo. Por esa razón, mientras seguimos impulsando la construcción de más 1.000 viviendas, a través del Plan + Vivienda, tenemos que comenzar con los proyectos de urbanización que nos van a permitir diseñar las edificaciones que pondremos en marcha en los próximos años”.

De esta forma, se han licitado tanto las obras como la dirección facultativa del proyecto de urbanización del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución única del sector PRR-7 Malilla Sur, lo que supone una actuación sobre una superficie de 35.700 m². En esta superficie el Ayuntamiento de València dispondrá de una parcela de casi 300 metros cuadrados con los que se podrá edificar 33 VPP y AUMSA tendrá dos parcelas de 705 m² donde se construirán 80 viviendas de protección pública.

Durante la tramitación del expediente, cuatro empresas (Bertolín, Orthen, Torrescámara y Vilor Infraestructuras) se presentaron a la licitación de las obras, cuyo presupuesto base de licitación era de 5,2 millones de euros. Una vez presentadas las ofertas, la propuesta que se lleva al Consejo de Administración para la adjudicación de las obras recae en la empresa Torrescámara por un importe de 5 millones de euros. Por otro lado, en cuanto a la dirección de obras, se presentaron tres ofertas y, finalmente, la propuesta de adjudicación es para Oficina Téncia Tes.

Según ha indicado el presidente de Aumsa, “este proyecto es un ejemplo más de gestión, trabajo, de propuestas de desarrollo de ciudad y sobre todo, de iniciativa encaminada a continuar planteando soluciones diversas para afrontar la situación actual de la vivienda. Y ahora, vamos a regenerar y dignificar una zona que durante muchos años ha estado esperando que este proyecto saliera adelante”.