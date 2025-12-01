El presidente de la CHJ ridiculiza a los ayuntamientos valencianos: "Siguen con una empanada mental en la gestión de inundaciones"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha acusado de "sabelotodos" a la población valenciana y en especial a aquellos cargos públicos municipales, provinciales o autonómicos que han tenido a buen ver dar su opinión sobre la gestión de las inundaciones en el último año.

Este lunes en la jornada técnica sobre la recuperación tras la dana 'Plan de Recuperación y Mejora de la Resiliencia en territorios afectados por la dana en la Comunitat Valenciana' celebrada en Valencia, Polo ha dicho que "si hablamos de inundaciones todo el mundo sabe" y ha afirmado que desde la CHJ reciben mociones de ayuntamientos, parlamentos o diputaciones "que nos dicen qué tenemos que hacer, pero suelen ser ocurrencias".

No contento con eso, ha ido más allá: "Sigue habiendo una empanada mental en todo lo que concierne a la gestión de la inundación".

Se reafirma en su buen hacer el día de la dana

El presidente de la CHJ se ha reafirmado a su vez en lo que considera que fue una buena actuación suya el pasado 29 de octubre de 2024 y ha dicho que "por supuesto" se actuó bien: "Hemos dicho mil veces lo que hizo la CHJ ese día, no hay nada más que añadir", ha contestado

Sus palabras vienen tras las críticas de la exconsellera de Justicia e Interior que lideraba el Cecopi, Salomé Pradas, en una entrevista en el programa Salvados de la Sexta. Pradas acusó a Polo de no avisar sobre el inminente desbordamiento del barranco del Poyo a pesar de que sí tenían la información en la CHJ y dijo que él era el único ingeniero en esa sala de emergencias.

Preguntada por los rescates en Chiva a las 18:00 de la tarde tras desbordarse el barranco del Poyo, Pradas de nuevo se refirió a Polo al decir que tras leerse el correo con los litros que llevaba el barranco del Poyo, el presidente de la CHJ no avisó de las implicaciones: "Pensamos que estando el presidente de la CHJ va a decir qué supone, porque no lo sabemos", dijo en referencia a la información tras saber que el caudal del barranco del Poyo, que llegó a transportar 2.282 m³/s, superaba ya los 1.800 m³/s.

Pradas se disculpó por el vídeo en el que sale diciendo que no quiere hablar con Polo, pero lo achaca a que "estaba enfadada" con el presidente de la CHJ porque "no paraba de titubear esa tarde" y que "la tensión era máxima". "Necesitaba que el señor Polo nos aclarara qué veían sobre Forata", aseguró la exconsellera, que dijo que justo después de ese corte de vídeo fue cuando llamó y avisó de que la rotura no iba a ser "en trece horas, sino en dos horas". "Imagínese cuál era mi sensación con respecto a él esa tarde y el tiempo me ha dado la razón de estar resquemada por decirlo finamente con el señor Polo esa tarde", afirmó Pradas.

En ese sentido, le responsabilizó por no haber enviado a nadie de la CHJ en persona al Cecopi en L'Eliana, lo que asegura que retrasó la respuesta al haber fallos de comunicación. "Estaban online cuando la ley le obligaba a la CHJ estar presente una vez decretada el nivel de alerta por la presa, eso lastraba mucho las comunicaciones", dijo la exconsellera.

Asimismo, se reafirma en que la CHJ era la única responsable de informar sobre el caudal y que la retirada de bomberos, de la que responsabiliza al exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, ocurrió porque les habían informado "hasta tres veces" de una bajada del caudal. "La CHJ por tres veces, casi a las 14, casi a las 15 y a las 16:15 nos dice que el caudal del Poyo está por debajo del nivel de alerta y peligro. A las 16:15 la CHJ informa a la Generalitat que el Poyo va casi seco", aseguró.