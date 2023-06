Puig, abierto a acortar los plazos de investidura a partir del 6 de julio si Mazón se lo pide

El presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha asegurado esta mañana que está "abierto" a "acortar los plazos" para la investidura del futuro presidente del Consell, Carlos Mazón, eso sí, a partir del día 6 de julio, momento en el que se constituirán los grupos parlamentarios. Antes de eso, no puede acelerar los tiempos, ha dicho, ya que el día 5 de julio se reunión la Ejecutiva nacional para decidir la composición y configuración del grupo parlamentario.

Puig ha asegurado que "en ningún momento" le dijo Mazón de manera privada que tenía interés en acelerar los plazos, "sino que lo ha hecho solo en actos políticos". "Yo no me doy por enterado de lo que sucede en los actos políticos del PP", ha señalado. De esta forma, ha insistido en que "si Mazón me lo pide, yo estoy abierto a acelerar los plazos".

En cualquier caso, ha criticado que el futuro presidente de la Generalitat no se lo haya comunicado. "Cuando nos lo digan nosotros estamos en la voluntad de tramitar lo más rápido posible esta transición". Además, ha añadido que "24 hores después de que se decida la persona por parte del PP como interlocutora, se pondrá en funcionamiento la Comisión de Transición". Ha asegurado que su deseo es realizar una "transición modélica, dejar todos los papeles, todo aquello que nosotros no tuvimos". "Estamos esperando a que nos digan quiénes son los interlocutores", ha señalado.