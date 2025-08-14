El "punto de vista" de un okupa grabando a un policía que le va a desalojar pone las redes patas arriba: "Se te va a caer el pelo"

La intervención, que se produjo tras una denuncia vecinal, quedó registrada desde la perspectiva del ocupante. En las imágenes se escuchan claramente las advertencias del agente, mientras se procedía al desahucio de la vivienda ocupada ilegalmente. El material ha desatado controversia entre quienes defienden la firmeza policial y quienes cuestionan el tono empleado.

La eficacia de la colaboración ciudadana

Este caso evidencia nuevamente la importancia de la colaboración vecinal en la lucha contra las ocupaciones. La rápida actuación policial en Bétera fue posible gracias a la alerta de un residente, siguiendo el protocolo establecido por el ayuntamiento para estos casos.

La alcaldesa Elia Verdevío ha destacado cómo este modelo de colaboración entre ciudadanos y fuerzas de seguridad está dando resultados positivos en el municipio. Mientras, expertos legales analizan si la grabación podría tener consecuencias jurídicas para alguna de las partes.

Las autoridades mantienen que actuaron dentro del marco legal, recordando que en lo que va de año se han evitado varias ocupaciones en la localidad gracias a este sistema de alerta temprana.