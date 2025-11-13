Reabre el puente de acceso a Bonaire (Aldaia) reconstruido tras la dana

La Generalitat ha adelantado a este jueves la apertura del puente de acceso al centro comercial Bonaire, reconstruido tras la dana de octubre del pasado año, para que esté operativo coincidiendo con el inicio del "Black Friday", campaña durante la cual se prevé una gran afluencia de vehículos.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quién ha inspeccionado los últimos trabajos que se llevan a cabo en el viaducto

Este puente, de titularidad municipal, sufrió graves daños durante la riada del 29 de octubre de 2024 y fue cerrado por el Ayuntamiento de Aldaia el pasado mes de julio, tras una inspección.

A continuación, en agosto, el Ayuntamiento solicitó a la Generalitat que se hiciera cargo de los trabajos de reconstrucción, que empezaron a principios de octubre y esta semana estarán concluidos.

Tiempo récord

“En un tiempo récord, apenas un mes y unos días, hemos logrado tener otra vez el puente operativo”, ha señalado Martínez Mus, quien ha destacado que el compromiso del Consell era tener el puente acabado antes de final de año, pero se ha logrado que esté listo a medidos de noviembre.

“Actuaciones como esta nos demuestran que, con voluntad política y capacidad técnica, se pueden resolver problemas urgentes”, ha subrayado el vicepresidente segundo, según un comunicado remitido por Generalitat.

Ha indicado que la rehabilitación de esta infraestructura, en la que se han invertido más de un millón de euros, supone “una inyección directa de confianza y futuro para nuestro tejido comercial”.

Además, ha destacado que las obras se han ejecutado “con la máxima celeridad y eficiencia, conscientes como somos de que la economía de miles de familias de la zona depende de la actividad de este centro comercial”.

La actuación que se ha llevado a cabo ha consistido en una profunda reparación que ha conllevado la rehabilitación de elementos estructurales vitales para la seguridad del puente y sus accesos.

Este vial es uno de los principales accesos a una zona de uso industrial y terciario muy consolidada, con grandes intensidades de tráfico, y su reapertura permitirá aliviar los problemas de congestión de tráfico en la CV-410 y en los accesos a otras áreas industriales.

Apoyo a los ayuntamientos

Según las fuentes, el desbordamiento del barranco de la Saleta el 29 de octubre causó graves daños en el puente de acceso al centro comercial Bonaire, ya que la estructura recibió el fuerte empuje del agua, lo que comprometió su estabilidad.

“Muchos ayuntamientos, como este de Aldaia, se han encontrado con falta de recursos humanos y técnicos para acometer obras de reparación de titularidad municipal, pese a que el Gobierno central ingresó casi 40 millones en sus cuentas", ha indicado Martinez Mus.

Ante esta situación, ha añadido que desde la Generalitat "hemos salido al rescate poniendo la capacidad técnica, los recursos humanos y la experiencia de la Administración autonómica al servicio de los consistorios”.

Esta actuación es una de las 57 obras locales que ha asumido la Vicepresidencia Segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, con una inversión global de 52 millones.

Al respecto, el vicepresidente ha informado que antes de final de año estarán acabadas prácticamente la totalidad de estas 57 iniciativas.

Durante la visita a Aldaia, el vicepresidente segundo ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Guillermo Luján; el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra; la directora general de Infraestructuras Terrestres, María José Martínez Ruzafa, y el director general de Coordinación, Control y Seguimiento, Carlos Llopis.

Esta actuación se enmarca en los trabajos del Plan Endavant, que prevé diversas actuaciones en Aldaia, entre otras, la mejora de las infraestructuras afectadas por las riadas de 2024.

De la misma forma, destaca la propuesta del Plan Integral frente a Inundaciones en la cuenca del Barranco de la Saleta que incluya las medidas derivadas de un test de estrés previo, una actuación que compete a la Administración General del Estado y que Martínez Mus ha instado a acelerar.

Este plan integraría soluciones estructurales (como obras de ingeniería) y no estructurales (como protocolos de gestión y alerta temprana), diseñadas específicamente para las características hidrológicas, geográficas y socioeconómicas de esta cuenca, que permitirían reducir el riesgo frente a futuras catástrofes.

Rehabilitación centros educativos

De forma paralela, desde la Conselleria de Educación se están acometiendo en los últimos meses diferentes actuaciones para la rehabilitación de seis centros educativos afectados por las inundaciones.

En total, se estima una inversión de 1,7 millones de euros para la adecuación del CEIP Platero y yo, la Escuela Infantil La Font de la Rosa, el CEIP Ausiàs March, el CEIP Mariano Benlliure el Instituto de Educación Secundaria Carles Salvador y el IES Salvador Gadea.

La mayor parte de estas actuaciones están finalizadas y las de dos centros afrontan la fase final de ejecución, según las fuentes.