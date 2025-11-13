El vicepresidente del Consell mantiene su primer encuentro con asociaciones de víctimas de la dana

Primera toma de contacto. El recientemente nombrado vicepresidente segundo de la Generalitat para la Recuperación Social y Económica de la Comunitat, el también conseller de Transporte, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha mantenido este jueves un primer encuentro con algunas asociaciones y entidades que aglutinan a víctimas de la trágica dana del pasado 29 de octubre de 2024.

Este era uno de los primeros objetivos de Martínez Mus cuando fue encumbrado a la vicepresidencia para la Reconstrucción que abandonó el teniente general Francisco José Gan Pampols. En su presentación como vicepresidente, Martínez Mus tendió la mano a las víctimas para reunirse con él.

Y, parece, dicho y hecho. En menos de una semana, tal y como ha podido saber LA RAZÓN, el vicepresidente ha logrado mantener un encuentro con la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud, presidida por Christian Lesaec, así como por la Agrupación ciudadana de afectados por la dana "Tots a una veu" y por SOS Desaparecidos.

Según las fuentes consultadas, es una primera toma de contacto para reforzar el diálogo entre la Administración y estas asociaciones. Es más, en el encuentro han coincidido en la necesidad de realizar reuniones periódicas para trasladar las demandas de las asociaciones y la Generalitat ha mostrado su voluntad para abordarlas y reforzar la vía de comunicación que lleva meses abierta. Entre las cuestiones planteadas todas las partes han coincidido en la necesidad de instar al Gobierno a acelerar las obras de encauzamiento pendientes.

Cabe destacar que, hace unos meses, cuando Martínez Mus sólo era conseller de Infraestructuras, ya se reunió con la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud, que es una de las entidades mayoritarias que aglutina a las víctimas. En ese encuentro, en el que el conseller iba a presentar a las tres asociaciones mayoritarias el plan de parques inundables de la Generalitat Valenciana, dos de ellas, la Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O y la Associació de Víctimes de la Dana 29 d’octubre de 2024, plantaron al Consell y se negaron a asistir. La que preside a Lesaec, como este jueves, sí participó del encuentro.

El propio Martínez Mus se ha propuesto establecer una buena relación con las víctimas. Fue su primer objetivo en la comparecencia que realizó cuando fue designado presidente. También anunció su celeridad en volver a demandar al Gobierno de España que se convocara la comisión mixta para la reconstrucción tras la dana. Y, para ello, el vicepresidente envió una carta a la comisionada del Ejecutivo de Pedro Sánchez para este menester, la valenciana Zulima Pérez.

En la misiva, enviada apenas unas horas después de ser nombrado, Martínez Mus invitaba a esa reunión con el objetivo de "revisar los objetivos a corto y medio alcance, actualizar el diagnóstico y el estado de las actuaciones en marcha, identificar posibles obstáculos y definir, de manera compartida, los próximos hitos para la recuperación económica y social de la Comunitat", según el documento.

La comisionada para la reconstrucción aceptó el ofrecimiento. Aunque falta por conocer la fecha del encuentro entre el Consell y el Ejecutivo de España para avanzar de manera real en la reconstrucción.