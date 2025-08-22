Regresa el primer contingente de Bomberos desplazados a los incendios de León por el Ayuntamiento de Valencia

Esta mañana ha regresado a València el primer contingente de Bomberos que el Ayuntamiento de València desplazó el lunes a las tareas de extinción del incendio de León. Los once bomberos han llegado en autobús al Parque de Bomberos Norte y han sido relevados en el incendio por un nuevo dispositivo humano que salió ayer desde València.

En estos tres días, el operativo municipal ha trabajado en la zona de Compludo y ha defendido la ladera de una montaña, de gran valor ambiental, para impedir que el fuego saltara al otro lado.

El cabo de Bomberos del Ayuntamiento de València, Francisco Espinosa, ha valorado “que la gente de la zona afectada estaba muy agradecida por nuestra presencia, nos han dado todo el apoyo y nos han tratado muy bien. Hemos tenido comida, hemos tenido bebida y no nos ha faltado de nada”.

Además de los bomberos desplazados, el Ayuntamiento de València mantiene en León 2 vehículos autobomba, una autobomba ligera de 6.500 y una autobomba urbana pesada de 11.000 litros, dos vehículos ligeros y material. El dispositivo municipal se engloba en el envío conjunto de los tres consorcios de bomberos de la Comunitat Valenciana y los ayuntamientos de València, Castellón y Alicante y que coordina la Generalitat.