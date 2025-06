Sindicatos y patronal exigen una reunión previa del PP y PSOE para retomar la Plataforma per un Finançament Just

Los sindicatos y la patronal han exigido a la Generalitat Valenciana que primero haya una "toma de contacto" entre el PP y PSPV-PSOE para retomar las reuniones en la Plataforma pel Finançament Just. Tanto la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana (CEV), UGT y CCOO han asegurado que "no se puede es instrumentalizar la plataforma para una cuestión concreta" como es el caso de la exigencia del FLA extraordinario, del que están de acuerdo con el Consell.

"La plataforma tiene tres pilares: el fondo de nivelación, la condonación de la deuda y la reforma del sistema del modelo de financiación autonómica, pero hay discrepancias en los últimos tiempos y no por los agentes sociales, sino por los partidos", ha esgrimido Tino Calero, secretario general de UGT-PV. En ese sentido, Ana García, secretaria general de CCOO-PV, ha asegurado que la Plataforma pel Finançament Just "nace para defender su conjunto, no cuestiones puntuales. Nace con esa visión y ahí lo que hicimos es establecer tres mínimos comunes

Salvador Navarro, presidente de la CEV, ha asegurado que la división vista en Les Corts Valencianes con este tema ha sido un detonante: "El mejor instrumento para mostrar unanimidad hubiera sido en Les Corts y ahí no ha habido consenso", ha explicado, pidiendo antes una reunión previa para poder organizar la mesa. "Entendemos que lo lógico es que antes de decidir hubiera habido, y espero que lo haya, por parte de los síndics del PPCV como del PSPV una toma de contacto para ver hasta donde se puede llegar", ha dicho.

A pesar de ello, la consellera de Hacienda ha lamentado que no quieran reunir a la Plataforma pel Finançament Just por el "miedo" a que no haya consenso. "No entendemos que por miedo a que no esté ese consenso que no se convoque".

La patronal y agentes sociales han insistido en que no se debe "instrumentalizar" la Plataforma para mostrar una división política entre PSPV y PP y quieren evitar una reunión sin un acuerdo previo. "Debemos preservar la Plataforma que tiene un valor estratégico en la necesidad de un nuevo modelo de financiación, que da la impresión que tardará en llegar y pasa fundamentalmente por los dos grandes partidos de nuestro país: PSOE y PP", ha finalizado Toni Calero.

