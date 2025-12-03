Toni Pérez convoca mañana el debate del Estado de la Provincia de Alicante

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), ha convocado para mañana jueves, a las 9.30 horas, el pleno extraordinario en el que se celebrará el Debate sobre el Estado de la Provincia.

Esta sesión, que tiene carácter anual, tiene como objetivo fijar las necesidades y perspectivas de la provincia de Alicante, especialmente en el marco de las competencias de la Diputación, según un comunicado de la institución.

Durante el pleno, Pérez hará balance de la gestión realizada durante la legislatura y abordará las políticas y proyectos que se desarrollarán en los próximos meses.

Tal y como establece el Reglamento Orgánico de la Diputación de Alicante, el Debate sobre el Estado de la Provincia, al que podrán asistir como invitados los alcaldes y alcaldesas alicantinos y que debe celebrarse en el segundo semestre del año, salvo año electoral, se iniciará con una exposición del presidente de la corporación provincial.

Tras la misma habrá un turno de palabra por cada grupo político de menor a mayor representación. Será el presidente o el miembro del equipo de gobierno en quien delegue quien contestará a las apelaciones de la oposición, que contará con un segundo turno de intervención. La sesión se cerrará con una intervención final de Pérez.