Un total de 22 paralímpicos de la Comunitat Valenciana preseleccionados para París 2024

El Comité Paralímpico Español ha presentado este martes a los 22 deportistas de la Comunitat Valenciana preseleccionados para competir en los Juegos Paralímpicos de París, que se celebrarán del 28 de agosto al 8 de septiembre.

El acto de presentación ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, que han mandado ánimo a toda la delegación valenciana.

Los deportistas preseleccionados son: Iván Cano, Javier García, Enrique Alhambra, Héctor Cabrera, Héctor Catalá, Nagore Folgado, David Levecq, Kim López, José Antonio Marí, Ricardo Ten, Javier Zaplana, Eva Coronado, Ariadna Edo, Miriam Martínez, Sergio Martos, Joan Sirera, Maurice Eckhard, Vicente Gil, Lola Ochoa, Leyre Ortí, Lucía Ramo y Christian Venge.

La lista definitiva saldrá de entre los más de 250 preseleccionados y se hará pública el 15 de julio por el Comité Paralímpico Español, que tiene como objetivo clasificar a unos 140 deportistas (125 con discapacidad y 15 de apoyo -guías o pilotos-) e igualar las 36 medallas y 102 diplomas conseguidos en Tokio 2020.

En representación de los deportistas preseleccionados, Iván Cano (atletismo) y Javier García (remo), han explicado qué supone participar en unos Juegos Paralímpicos.

“Siempre que me pongo el maillot de España siento orgullo. Representar a mi tierra es algo muy grande, es donde nace todo tu trabajo, una satisfacción enorme. Todavía no tengo el billete olímpico, pero estaré al pie del cañón para ir a mis segundos Juegos. No me pongo techo”, ha apuntado Cano.

Por su parte, García ya tiene confirmada su presencia y ha explicado que “toca encerrarse y estar a plena dedicacion para los que son mis primeros Juegos, es una felicidad plena”.

Por el momento, España tiene aseguradas 89 plazas de clasificación para los Juegos de París, repartidas en 11 modalidades: natación (31), baloncesto en silla de ruedas (24), atletismo (10), tenis de mesa (10), piragüismo (6), boccia (2), taekwondo (2), ciclismo (1), remo (1), tiro (1) y tiro con arco (1).

El cupo se ampliará significativamente en los próximos meses en estas y otras modalidades, como triatlón, judo, tenis en silla de ruedas, bádminton, esgrima en silla de ruedas y halterofilia.

El presidente Carballeda, que ha pedido la retransmisión de los Juegos por RTVE, ha deseado "toda la suerte del mundo" a la delegación valenciana.

“Vamos a seguir ganándonos como deportistas el papel de personas en la sociedad. Es importante que todos los ciudadanos de este país vean los juegos, este evento les hará entender que hay muchas opciones de superarse”, ha agregado.

Además, el presidente de la Generalitat ha expresado que “hoy es un día de mucha ilusión, compromiso y ánimo para la delegación valenciana”.

“Vemos aquí historias de superación y mensajes de ambición. No solo vamos a participar, vamos con la ambición de ser una referencia para personas que buscan inspiración y no la encuentran, que atraviesan un momento complicado. Todos necesitamos este ejemplo y me siento muy orgulloso”, finalizó.