Sucesos
Cae un árbol de grandes dimensiones en el centro de Valencia
Se trata de uno de los ficus de la calle Pintor Sorolla
La intensa lluvia que cae desde hace dos días de manera intermitente en la ciudad de Valencia ha provocado la caída de un árbol de grandes dimensiones. Se trata de uno de los ficus que se levantan en la esquina de la calle Universitat con Pintor Sorolla.
Los bomberos ha acudido y realizado la retirada del mismo. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales.
El Ayuntamiento de Valencia ha facilitado los datos de los pluviómetros tras la última noche de lluvias.
- COS: 21,50 l/m2
- Alameda: 19,25 l/m2
- Benimamet: 12,25 l/m2
- Cano Molinera: 14,60 l/m2
- P.Cabecera: 16,00 l/m2
- EDAR Perellonet: 19,40 l/m2
- Ibiza: 19,75 l/m2
- La Torre: 17,40 l/m2
- Mestalla: 15,00 l/m2
- Ronda Sur: 12,50 l/m2
- El Saler: 20,20 l/m2
- Vara de Quart: 9,70 l/m2
- Bombeo Massarrojos: 11,30 l/m2
- Grandes Vias: 12,70 l/m2
