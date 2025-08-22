El PP critica que el Gobierno no ha pagado las ayudas prometidas para el alcantarillado dañado por la dana

El portavoz de Infraestructuras del PP en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado este viernes que los ayuntamientos afectados por la dana siguen sin recibir las ayudas comprometidas por el Gobierno, y ha advertido de que hay municipios "con un alcantarillado inservible" a pocas semanas del inicio del otoño.

Según ha explicado el partido en un comunicado, diez meses después del temporal que causó graves daños en el sistema de saneamiento de numerosos municipios el Ejecutivo central no ha transferido “ni un euro” de los 500 millones anunciados.

“No se puede consentir que a las puertas del otoño y con el temor a nuevas lluvias, los vecinos convivan con problemas de insalubridad y malos olores mientras Sánchez se escuda en excusas burocráticas”, ha insistido González de Zárate, quien también ha advertido de que los ayuntamientos se ven obligados a recurrir a fondos propios a causa de estos retrasos.

González de Zárate ha criticado que el Ministerio no haya resuelto aún el listado definitivo de beneficiarios, pese a que el plazo de alegaciones concluyó en junio, lo que mantiene en suspenso las ayudas para entidades locales y organismos de gestión del agua.

Asimismo, ha asegurado que existen retrasos generalizados en el cobro de indemnizaciones por parte de vecinos, agricultores y autónomos, y ha cuestionado la transparencia en la gestión de las ayudas por parte del Ejecutivo.

El diputado del PP ha reclamado soluciones urgentes y ha exigido que se garantice la seguridad y el bienestar de los ciudadanos afectados por el temporal.