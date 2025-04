Expertos de la London School of Economics debatirán en Valencia sobre las dificultades a las que se enfrenta la transición verde europea

El Foro Cañada Blanch 2025, organizado por la Fundación Cañada Blanch junto con la Global School of Sustainability de la London School of Economics y CaixaBank Banca Privada, reunirá el próximo jueves 10 de abril en la sede de Caixabank Valencia a un destacado grupo de expertos internacionales con el objetivo de explorar los retos a los que se enfrenta la transición verde europea en el complejo contexto geopolítico actual. Entre otras cuestiones, se debatirá acerca de las desigualdades, conflictos sociales y resistencias que se están produciendo y se producirán en el futuro, dentro de nuestro propio continente, como consecuencia de los ajustes regulatorios que es necesario adoptar para combatir el cambio climático.

Andrés Rodríguez-Pose, catedrático Princesa de Asturias, director de Cañada Blanch Centre en la London School of Economics, dirige este encuentro, que contará con ponentes excepcionales como Susana Mourato, vicepresidenta y vicerrectora de la London School of Economics; Teis Hansen, profesor de Innovación y Emprendimiento en la Universidad de Copenhague; Piera Loi, profesora de Derecho Laboral en la Universidad de Cagliari; Giles Atkinson, director del Grantham Research Institute y profesor de Política Ambiental, y Pablo Hernández de la Merced, director del Área de Sostenibilidad de Caixabank AM.

“El problema del calentamiento global es serio y se han planteado una serie de medidas necesarias y urgentes con el horizonte de 2050, año en el que se prevé que los ciudadanos ya tendrán la capacidad de absorber de forma global todas las transformaciones ligadas a la transición verde, lo que se traduce en un planeta mucho más vivible para las siguientes generaciones -apunta Rodríguez-Pose-. Pero para llegar a esa meta hay que correr un maratón de 25 años. El problema es que hay una parte importante de Europa no está tan bien preparada para aguantar los cambios derivados del proceso de ajuste. Y puede (y teme) no llegar a la meta”.

Un riesgo poco explorado

El ritmo desigual de la transición verde, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, representa un riesgo clave y poco explorado que podría frenar nuestra capacidad como sociedad para alcanzar los objetivos climáticos.

“La transición verde es intensiva en capital y extensiva en mano de obra, lo que beneficia a corto plazo a ciudades como Madrid, Copenhague o Helsinki y regiones como el sur y el norte de Alemania, el Randstad de Holanda o el sur de Suecia, porque son los que tienen mayor capacidad para absorber La nueva inversión y poner en marcha gran parte de los proyectos ligados a la lucha contra el cambio climático -apunta Andrés Rodríguez-Pose-. Sin embargo, el 75% de las regiones europeas -sobre todo en el Este de Europa- no producen ni una sola patente verde, y por tanto van a tener muchas más dificultades para aprovechar los paquetes económicos de la UE destinados a I+D”.

La situación en el sur de Italia y algunas partes de España es especialmente delicada. La Región de Murcia, Andalucía, Extremadura, Canarias y la Comunitat Valenciana son especialmente vulnerables, tanto a los efectos directos del cambio climático como a los problemas transitorios generados por la implementación de medidas de la transición ecológica.

El efecto de estos ajustes genera conflictos sociales y movimientos contestatarios que han sabido explotar muy bien los partidos extremos que defienden posturas escépticas con respecto al cambio climático.

Temáticas de las conferencias

El Foro, cuya inscripción es gratuita, comenzará a las 9 de la mañana con un acto de inauguración a cargo de Juan Viña, presidente de Fundación Cañada Blanch; Olga García Saz, directora territorial de CaixaBank en Comunidad Valenciana y Región de Murcia, y Andrés Rodríguez-Pose, quien pronunciará a continuación una conferencia sobre los retos de la transición verde europea desde una perspectiva general.

Susana Mourato, vicepresidenta y vicerrectora de la London School of Economics, será la siguiente protagonista de la jornada, con una ponencia centrada en el caso de los marcos regulatorios relacionados con la industria química europea, cuya actividad involucra sustancias perjudiciales liberadas al medio ambiente, amenazando tanto los ecosistemas como la salud humana.

Teis Hansen, profesor de Innovación y Emprendimiento en la Universidad de Copenhague, hablará sobre la priorización de fondos para la investigación y la innovación en la transición verde, mientras que Piera Loi, profesora de Derecho Laboral en la Universidad de Cagliari, se centrará en asunto que preocupa especialmente a la clase trabajadora de las regiones europeas más vulnerables: cómo equilibrar la transición ecológica y el empleo.

En su intervención, Giles Atkinson, director del Grantham Research Institute y profesor de Política Ambiental en la London School of Economics, enfatizará la importancia de medir el capital natural en las estadísticas oficiales para apoyar cualquier transición ecológica.

Por su parte, Pablo Hernández de la Merced, director del Área de Sostenibilidad de Caixabank AM, realizará un análisis sobre los aspectos financieros relacionados con la transición verde.

Todos los ponentes del Foro se reunirán en una mesa redonda final vinculada a las terribles inundaciones sufridas en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Estos expertos, con experiencia y conocimiento en diferentes campos del conocimiento, pondrán en común cuáles son las medidas que se deben adoptar, a través de la transición verde, para evitar catástrofes como la DANA.