Hacienda desestima 43 peticiones defectuosas de ayuda por vehículos afectados por la dana

La Conselleria de Hacienda y Economía ha desestimado 43 solicitudes de ayudas directas por la destrucción de vehículos durante la dana del pasado 29 de octubre por incumplir algunas de las condiciones para su concesión.

Según recoge este lunes el Diari Oficial de la Generalitat, este proceso de ayudas directas se enmarca en el acuerdo del Consell adoptado el pasado 4 de noviembre, dentro de las medidas destinadas a impulsar la recuperación de las áreas afectadas.

Estas ayudas se conceden a los titulares de un vehículo asegurado que resultase siniestrado como consecuencia directa del temporal, y entraban en las mismas desde ciclomotores hasta camiones y furgonetas de menos de 3.500 kilos.

Entre los principales motivos para la denegación de las ayudas solicitadas se encuentra el hecho de que el vehículo en cuestión no haya sido dado de baja, que el solicitante de la ayuda no conste como titular del mismo o no haya acreditado documentalmente su propiedad o que haya pedido la ayuda para un vehículo no subvencionable.

También hay varios casos en los que el solicitante no ha aportado otra documentación requerida o en los que la solicitud ya se presentó y fue resuelta de forma favorable, o incluso que el solicitante ya tiene una ayuda en curso para la misma matrícula.