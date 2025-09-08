Un incendio de madrugada obliga a cerrar la sede de la Agencia Tributaria Valenciana en Valencia

Si tenías algún trámite hoy lunes o mañana martes con Hacienda, lo tendrás que hacer de manera telemática. Un incendio a última hora del domingo ha obligado a cerrar la sede central de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) en Valencia, en Gregorio Gea, 14.

El edificio estaba cerrado cuando se originó el fuego en una instalación eléctrica del semisótano, que aunque no ha calcinado las áreas de atención al público, sí ha dejado una gran presencia de humo en las plantas altas que obliga a ventilar los espacios. A las 02:00 de la madrugada se dio por extinguido el incendio.

La dirección de la ATV ha dado instrucciones al personal que presta servicio en este edificio para trabajar de forma telemática al menos el lunes y el martes mientras se lleva a cabo la reparación de los daños, según ha informado este lunes la Conselleria de Hacienda.

Mientras, los responsables de la Dirección General de Patrimonio y la ATV trabajan de forma coordinada para la reapertura del inmueble en el menor tiempo posible.