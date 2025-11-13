Un viaje en Valencia por cinco siglos de pintura

Genios y más genios del arte que proponen un viaje por cinco siglos de creación. El Museo de Bellas Artes de Valencia se ha aliado con la Colección BBVA para traer a la ciudad una extraordinaria exposición con cuadros de Goya, Sorolla, Zuloaga, Murillo o Vand Dyck, entre otros.

«Clásicos y modernos», nombre de la muestra, reúne una selección de obras maestras de la Colección BBVA enmarcadas entre el siglo XVI y principios del XX, en la que se podrán ver creaciones de 71 artistas. La exposición, dividida en cuatro secciones y compuesta por 84 pinturas, presenta obras creadas en un amplio marco cronológico que, a pesar de la distancia temporal que las separa, comparten un mismo código: el realismo figurativo que se definió en Flandes e Italia a principios del siglo XVI. Sus tablas y lienzos, poblados de reyes, dioses, campesinas, paisajes y burgueses, narran la construcción de Europa con mayor claridad que cualquier libro de historia.

Las Edades Moderna y Contemporánea pueden contarse en gran medida a través de los fondos de la Colección BBVA, configurada a lo largo del tiempo gracias a la notable labor de mecenazgo del banco y que es, hoy en día, uno de los conjuntos artísticos privados más importantes de España.

Comisariada por el director del Museo de Bellas Artes de Valencia, Pablo González Tornel, el experto defiende que «los nombres de Murillo, Van Dyck, Goya, Sorolla o Casas proporcionan un panorama completo del arte de los últimos siglos».

Cuatro secciones

La muestra se articula en cuatro secciones, que invitan a un recorrido temático y cronológico. La primera sección, "El tiempo de los reyes y los dioses", reúne retratos y escenas religiosas que muestran cómo monarcas, dinastías y la Iglesia han utilizado la imagen como símbolo de prestigio, legitimación y devoción, haciendo del arte un instrumento esencial al servicio del poder y la religión.

Desde los duques borgoñones a los Austrias y Borbones españoles, los retratos de Pantoja de la Cruz, Carreño de Miranda, Goya y las obras religiosas de Murillo, Van Dyck o Josefa de Óbidos ejemplifican el poder de la pintura como lenguaje visual de autoridad y fe.

La segunda de las secciones, "El retrato: el ser humano en el centro del mundo", está dedicada a la mayor reivindicación del ser humano por ocupar su lugar en el centro del universo, ser conocido, reconocido y recordado, esto es, el retrato.

La consolidación de este género en el Occidente europeo coincidió con el nacimiento del humanismo y la pujanza económica de dos regiones del continente, Italia y Borgoña, y durante la Edad Moderna, más allá de los príncipes, los individuos objeto del retrato fueron cada vez más numerosos, como lo demuestran los retratos de burgueses flamencos efigiados por Mierevelt o los realizados por Goya o el valenciano Agustín Esteve.

2El triunfo de los géneros: paisajes, bodegones y costumbres" es la tercera sección, en la que se reúnen vistas, naturalezas muertas y escenas costumbristas que surgieron sin un encargo concreto, destinados al mercado del arte y a la nueva clientela burguesa.

Obras de Jan Brueghel, Jan Wildens, Melchior de Hondecoeter, Tomás Yepes o Paul de Vos revelan el virtuosismo de los maestros flamencos, holandeses y españoles en la representación de la naturaleza y la vida diaria, con un realismo que cautivó a coleccionistas de toda Europa.

La cuarta y última sección, "Los caminos de la modernidad", aborda el tránsito del academicismo al realismo y la llegada de la modernidad, en un periodo marcado por las transformaciones políticas y sociales de los siglos XIX y XX.

Las obras de Sorolla, Zuloaga, Regoyos, Rusiñol o Arteta testimonian la pluralidad de estilos que convivieron en la España contemporánea: desde el modernismo catalán y el realismo luminoso valenciano hasta la mirada crítica y comprometida de los artistas vinculados a la crisis del 98. El arte, una vez más, se convierte en espejo y crónica de un tiempo en cambio.

La Colección BBVA

La Colección BBVA está compuesta por más de 9.000 piezas que abarcan un amplio periodo historiográfico, desde el siglo XV hasta la actualidad. Dentro de sus fondos destacan los siglos XVII, XVIII y XIX, representados mediante una extraordinaria selección de obras de arte, principalmente de las escuelas holandesa, flamenca y española, con piezas de Goya, Van Dyck, Snayers, Pickenoy, Pantoja de la Cruz, Carreño de Miranda o Murillo.

Además, el arte del siglo XX es un gran foco de interés, por lo que también cuenta con una considerable presencia de artistas reconocidos internacionalmente como Santiago Rusiñol, María Blanchard, Joan Miró, Yves Tanguy, Antonio López, Antoni Tàpies o Miquel Barceló, entre muchos otros.