La vicepresidenta del Consell: "Todas las administraciones podríamos haber sido más ágiles"

La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha manifestado este viernes que, con la perspectiva que da el mes transcurrido desde la DANA, todas las administraciones, entre las cuales ha incluido a la Generalitat, podrían "haber hecho las cosas más ágiles".

Camarero ha dicho, en una entrevista telefónica con À Punt Radio recogida por EFE: con esa perspectiva de semanas trabajando "todos haríamos las cosas, intentaríamos hacer las cosas mejor, sin duda. Yo creo que hay que darle esa perspectiva para ver que tendríamos que haber hecho no solamente el día 29, sino mucho tiempo antes, una revisión de los protocolos".

"Nadie estaba preparado para una catástrofe natural tan enorme como la que hemos vivido, la primera vez en la historia que sucede algo de estas dimensiones, la catástrofe más grande que ha sufrido no solamente la Comunidad Valenciana, sino toda España", ha afirmado la también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

Con una superficie dañada equivalente a las Islas Baleares y una población dañada de 840.000 personas, "nadie estaba preparado para esto", ha comentado.

"No hemos preparado los barrancos, no hemos preparado, ni hemos acondicionado, ni hemos limpiado los barrancos de la superficie, los protocolos se ha demostrado que no estaban preparados para una catástrofe de estas condiciones y sin duda las administraciones en su conjunto, todas las administraciones, podríamos haber hecho las cosas más ágiles", ha admitido.

"Podríamos haber actuado de otra manera con esta perspectiva, sin duda tenemos que aprender de lo que ha ocurrido y mejorar todos los protocolos, los procedimientos e incluso la capacidad de reacción del conjunto de las administraciones", según la vicepresidenta.

Sobre si el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso, cesará en el próximo pleno del Consell, Camarero ha señalado que no es ella la que tiene que tomar esa decisión sino que es "una competencia y responsabilidad" del nuevo conseller de Interior y Emergencias, Juan Carlos Valderrama, "decidir sobre su equipo".