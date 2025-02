Vox trae al grupo religioso Hakuna a los Conciertos de Viveros de Julio, en Valencia

El grupo Vox en el Ayuntamiento de Valencia ha presentado la programación de los Conciertos de Viveros que se realizan durante el mes de julio y que este año incluirán al grupo católico Hakuna, una banda de rock nacida en el seno de la asociación privada de fieles que está arrasando en las redes sociales, y cuyos eventos, tanto musicales como religiosos, congregan a miles de jóvenes.

Como ellos mismo se definen, parafraseando al Papa Francisco, son "una familia eucarística que nace en Río de Janeiro en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013. Cristianos que juntos seguimos a Cristo, compartiendo un estilo de vida que aprendemos arrodillados ante Cristo Hostia. Y así aprendemos a vivir arrodillados ante el prójimo, ante la vida y ante el mundo". Señalan que "creamos espacios de vida en los que contagiamos la Vida. Disfrutamos de todo -aun de lo que el mundo desprecia- porque todo es bueno, y así glorificamos a Dios. Deseamos colaborar con el Espíritu para transfigurar todas las realidades. Tenemos el empeño de vivir con alegre cara de resucitados. Queremos hacer de la vida una fiesta, y hacer de las fiestas momentos de vida".

Una de esas fiestas se celebrará en Viveros en el mes de julio dando un carácter confesional a un concierto, algo que nunca ha sucedido.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, de Vox, Mónica Gil, ha dado a conocer el cartel de los tradicionales Conciertos de Viveros y ha explicado que “este año seguimos apostando por una oferta ecléctica que refleja la esencia de lo que son estos reconocidos conciertos. Se trata de una cita ineludible con artistas locales, nacionales e internacionales de gran prestigio, con una amplia trayectoria musical, y avalados por numerosas nominaciones y decenas de prestigiosos premios Grammy", ha destacado la delegada de Fiestas y Tradiciones.

Un total de 11 artistas nacionales y 7 internacionales configuran el ciclo de Conciertos de Viveros que, un año más, volverá a convertirse “en el espacio donde la música, la cultura se fusionan para hacer del verano en València una experiencia inolvidable”, en palabras de la concejala.

Este ciclo de conciertos contará, aparte de Hakuna, con bandas icónicas internacionales que han dejado una huella importante en la historia de la música. Es el caso de Europe, famosa por su clásico "The final countdown", que aterriza por primera vez en València; o de la banda Simple Minds, conocidos por "Don't you (forget about me)", que ofrecerán su mezcla de rock y pop aclamada por sus numerosos seguidores.

Asimismo, el escenario acogerá el ritmo flamenco de Rosario, María José Llergo y Marta Santos, y también el swing y el jazz de Caravan Palace. También pasará por los Viveros Luis Fonsi, el aclamado artista internacional de ritmos latinos y creador de éxitos mundiales.

"Los Conciertos de Viveros son una cita ineludible en el calendario musical de nuestra ciudad. Este año, hemos apostado por un elenco diverso y de calidad, que incluye artistas como Sole Giménez, Juan Valderrama, los míticos Los Secretos, la cantautora Vanessa Martín y el puertorriqueño Víctor Manuelle, “Sonero de la Juventud, con su salsa romántica, entre otros", ha señalado Mónica Gil.

El Dj Alvama Ice, conocido por sus mashups y remixes en los que mezcla ritmos de trap con hip hop y reguetón, llega con más de 1,7 millones de seguidores en Tiktok y su show ‘Kream’, lo que garantiza una oferta musical variada y de calidad. Y la música indie pop-rock llegará de la mano de La la Love You. Además, Ávaro de Luna, una de las voces más destacadas del pop español, visitará Viveros junto a los valencianos Bombai.

El pop electrónico correrá a cargo de los británicos The Human League, mientras que el grupo mexicano Camila aderezará una de las noches con estilo pop-rock latino y sus baladas románticas. Finalmente, la joven menorquina, Chiara Oliver llega con ‘La libreta rosa’, inspirado en sus primeras vivencias en la industria musical.

“La diversidad en los géneros musicales y estilos interpretativos en los Conciertos de Viveros es una manera acertada de atraer a diferentes públicos y ofrecer experiencias únicas. Desde el pop, el rock, el indie, el jazz, el swing, la música electrónica, el flamenco, la salsa, la rumba, los boleros, las rancheras y baladas, y las nuevas tendencias de la música urbana, cada actuación puede brindar algo especial”, ha destacado la concejala de Fiestas y Tradiciones, quien ha añadido que se trata de “un cartel que busca ofrecer música variada para todos los gustos y para todos rangos de edad”.

"Además de ofrecer un cartel de primer nivel, desde la Delegación de Fiestas, y en colaboración con los promotores, se ha apostado por ofrecer entradas a precios populares desde solo 18 euros, para que más personas puedan disfrutar de la música en vivo en un escenario tan prestigioso", ha añadido Gil.

Entradas a la venta el 5 de marzo

Toda la información sobre los Conciertos de Viveros 2025 estará disponible en la web https://conciertosdeviverosvlc.com/ donde se podrá ver el cartel anunciador y también se podrán comprar las entradas. Todo ello, a partir del próximo miércoles 5 de marzo a las 12 horas de la mañana.

Asimismo, también se podrá seguir al detalle en las redes sociales municipales y en las de Conciertos de Viveros (@conciertosdeviverosVLC).