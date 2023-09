Vox vuelve a apartarse de la pancarta contra la violencia machista en Les Corts tras el asesinato de Alzira

La pancarta en torno a la que han convocado todos los grupos políticos con representación parlamentaria este viernes reza: "Les Corts contra la violencia machista". Y aunque la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), ha sido la que ha iniciado la Diputación Permanente de hoy para condenar el asesinato de Raquel, la mujer que murió tras recibir varios disparos de su ex marido.

La convocatoria que han recibido los grupos decía lo siguiente: "Atendiendo a las indicaciones de la Presidencia de las Corts, se convoca una concentración de un minuto de silencio delante del Palau del Borja, hoy viernes 1 de septiembre, a las 12.00 horas, para condenar el asesinato de una mujer a manos de su marido ocurrido en Alzira esta semana".

El PSPV ha criticado que no se haga referencia al término violencia machista y desde la tribuna, el diputado José Muñoz, ha pedido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ponga "orden en su Consell" y que no se produzcan situaciones como las de hoy en las que no hay unanimidad en este asunto. "Lo sostiene por algo puramente partidista. Ponga orden en la Presidencia de Les Corts", le ha pedido.

Precedente en julio

El pasado mes de julio, se produjo el asesinato machista de una mujer en Antella (Valencia). Fue acuchillada por su marido y se suicidó. Los representantes de Vox se colocaron, como hoy, en un lateral, alejados de la pancarta, una actitud que han mantenido durante toda la pasada legislatura cada vez que se ha producido un crimen machista, aunque fue la primera vez, pero no lo última, que lo hicieron presidiendo la Cámara.