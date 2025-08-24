Siga en directo el rezo del Ángelus desde la plaza de San Pedro

Siga en directo el rezo del Ángelus del Papa cada domingo a las 12.00 h. y sus Audiencias Generales los miércoles a partir de las 9.00 h.

Son los encuentros semanales que el Santo Padre ofrece a los fieles.

El Ángelus del Papa tiene una duración de 20 minutos. El Sumo Pontífice se asoma los domingos a una de las ventanas del Palacio Apostólico para saludar y bendecir a los fieles que se congregan en la plaza San Pedro en la ciudad el Vaticano.

Las Audiencias Generales de León XIV, son los encuentros semanales a los que asisten personas de diferentes partes del mundo, católicas o pertenecientes a otras religiones, en la que el papa tiene la oportunidad de compartir una sencilla catequesis sobre la fe cristiana desde la Plaza de San Pedro o en el Aula Paolo VI de la ciudad el Vaticano.