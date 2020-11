“Yo perreo sola” y otros éxitos de Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido internacionalmente como Bad Bunny, dio ayer a sus fans una de cal y otra de arena. Anunció que esta medianoche lanza nuevo disco, “El último tour del mundo”, que incluye 16 nuevas canciones como su actual éxito “Dakiti”, junto a Jhay Cortez, así como otra colaboración con Rosalía, “La noche de anoche”. La noticia se produce justo 9 meses después de YHLQMDLG, su último álbum. No obstante, en una de sus canciones, “Corazón”, ya anticipaba una mala noticia: “En 9 meses vuelvo y saco otro, para retirarme tranquilo como Miguel Cotto”.

Y así ha sido. Parece que Bad Bunny se retira de la música con este nuevo álbum. En un vídeo que ha difundido en sus redes sociales, aparece el puertorriqueño dejando en el aire la decisión y produciendo automáticamente una revolución por parte de sus seguidores. Bad Bunny... ¿se retira definitivamente de la música?

“Yo perreo sola”

Uno de los grandes éxitos de YHLQMDLG. Con esta canción, lanzada en plena pandemia, Bad Bunny revolucionó las plataformas de música del mundo. Muchos eran los que lamentaban no disfrutar de ella en una fiesta o una discoteca, entorno conquistado por el puertorriqueño. Ante todo, se hizo viral el videoclip, donde el mismo artista aparece vestido de mujer a través de una letra que es un grito contra el machismo.

“<3″

También incluida en el mismo álbum, Bad Bunny continuó arrasando con esta canción con extraño título: los símbolos <3 simbolizan un corazón tumbado. A través de la letra, el puertorriqueño hace alusión a su propia carrera, agradeciendo a quienes le han valorado siempre, pero criticando a quienes han cargado contra su música. Pero, ante todo, dedicando sus palabras a sus más fieles seguidores.

“Safaera”

En esta canción de YHLQMDLG, Bad Bunny colabora con Jowell & Randy, así como con Ñengo Flow. Un tema que sus seguidores también lamentaron no poder descubrirla en mitad de una noche de fiesta. Con cambios de ritmo y una mezcla de sonidos, el puertorriqueño arrasó con cada segundo de los 4:55 minutos que dura la canción.

“Dakiti”

Su gran último éxito para arrasar en las discotecas (cuando abran). Esta canción la interpreta Bad Bunny junto a Jhay Cortez, cantante también puertorriqueño de trap y reguetón. Pertenece al álbum que sale a la luz esta noche, “El último tour del mundo”.

“Estamos bien”

En 2018, una de las canciones más sonadas de Bad Bunny fue “Estamos bien”. Fue el primer sencillo del álbum de estudio “X 100pre” y la lanzó tras desaparecer un tiempo de las redes sociales. Abrumado por su ascenso a la fama, el artista se tomó un descanso, para volver sorprendiendo con dicha canción. La revista “Rolling Stone”, a raíz de su letra, la tildó como “electro-psicológica”.

“Amorfoda”

Si hubiese que decir qué canción de Bad Bunny se parece más a una balada romántica, esta de 2018 seria la más parecida. Aunque, más que de amor, trata de dolor y despecho. Alcanzó el número uno en España, mientras que en EE UU se alzó en la décima posición de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

“La canción”

Junto con J Balvin, Bad Bunny lanzó esta canción en 2019. Se introdujo en “Oasis”, un álbum colaboración, y alcanzó el numero 1 en Latinoamerica y Estados Unidos. Destaca el videoclip, dirigido por Colin Tilley y filmado dentro de un club. Su trama gira en torno a las consecuencias de terminar una relación.

“Callaita”

Junto con el productor Tainy, Bad Bunny arrasó entre los jóvenes con “Callaita” en 2019. Alcanzó el número 1 en España, mientras que en EE UU se ubicó en la segunda de Hot Latin Songs y la 52 en la Hot 100,5, listas de Billboard.

“A tu merced”

También se incluye en el disco que lanzó en pleno confinamiento: YHLQMDLG. Son bastantes las personas que elogian el álbum íntegro por su calidad y variedad en las canciones. De hecho, también destacan otros títulos como “Si veo a tu mamá”, “La difícil”, “Está cabrón ser yo” o “Vete”.

“Tú no metes cabra”

En 2017, el ritmo y letra pegadizos de “Tú no metes cabra” se convirtió en un auténtico hit. Surgieron numerosas dudas sobre qué significaba la letra: “Tú no metes cabra, saramambiche”. Hay quienes sostienen que “saramambiche” es una pronunciación de “son of a bitch”. Por tanto, traducido al español sería “Tú no metes miedo, hijo de perra”.

“Chambea”

Se estrenó el 1 de diciembre de 2017 y alcanzó la séptima posición en España. Publicada a través de las redes sociales, el puertorriqueño la lanzó junto a una fotografía del ex luchador de la WWE Ric Flair, quien también protagoniza el videoclip.