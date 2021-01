De la poesía tecnológica a Almeida, la historia nunca contada del hombre sencillo

«El viaje de nuestros genes»: ¿De dónde venimos?

★★★★☆

Johannes Krause y Thomas Trappe han escrito un libro para desmitificar. Los nacionalismos son una religión civil que no resiste un examen científico, pero que tienen mucha fuerza movilizadora. Esa técnica desmitificadora se llama «arqueogenética». El resultado permite saber cómo se expandieron los genes por el mundo y de dónde proceden nuestros ancestros. La conclusión es clara: no existen seres humanos con raíces europeas puras, sino que somos una mezcla que deshace científicamente cualquier tipo de racismo, xenofobia o nacionalismo. Todo empieza hace 9.000 años, con la invasión de los anatolios, familias de agricultores que procedían de Oriente. Buscaban tierras para cultivar, justo donde vivían los cazadores-recolectores,. Las guerras y el mestizaje fueron las normas. Los nuevos pobladores, más civilizados y jerárquicos, se impusieron e incluso esclavizaron a los viejos habitantes. También trajeron enfermedades como la peste. El conjunto desbarata la teoría de que la civilización nació en el Creciente Fértil y que los pueblos europeos aprendieron las técnicas agrícolas y ganaderas por su cuenta. Ahí no acaba la mezcla de población. Hace unos 5.000 años hubo otra invasión, la «yamma», de jinetes del Cáucaso, repitió el proceso. La globalización ha existido siempre. La historia de Europa, según Krause y Trappe, está forjada a golpe de migración. Los autores hacen un alegato de ellas a Europa como parte de su historia. El nivel de vida europeo, afirman, se debe a los viajeros que llegaron al Continente en la Edad de Piedra y del Bronce. En el estudio hay cabos sueltos, como la cuestión de que la invasión fue siempre de una civilización con un orden social y cultura superiores, no inferiores. Esto generó una mentalidad de crecimiento y progreso de la que se desentienden estas interpretaciones materialistas y cientificistas.

▲ Lo mejor

Es un libro interesante y vinculan sus teorías con discursos políticos de la actualidad

▼ Lo peor

No tienen en cuenta algunos aspectos culturales y religiosos que son importantes

Por Jorge VILCHES