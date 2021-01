Silvia de Pé se «traviste» por Rosa Montero

Todos tenemos, por lo menos, una debilidad y, aquí, Silvia de Pé reconoce que una de las suyas es Rosa Montero. Por eso se lee todo lo que publica. Una de esas citas obligadas la tuvo hace ya cuatro años con «La carne» (Alfaguara), donde Soledad contrata a un gigoló para no ir sola ópera y, de paso, dar en los morros a un antiguo rollete.

Sin embargo, esta trama, que podría ser perfectamente teatral, no despertó interés en De Pé más allá de la propia lectura. El gusto se lo iba a dejar a un personaje de tantos que pasan por la novela, Josefina Álvarez, una mujer que apenas ocupa diez páginas del libro, pero que hizo saltar todos los resortes en su cabeza. «Me enamoré», dice la actriz.

En esa aparición fugaz, Montero desvelaba la existencia de un diario de 500 páginas al que De Pé rápidamente acudió. Lástima que todo fuera parte del sueño de la novela. «Me indignó de primeras, luego me di cuenta de que era maravilloso, me permitía desarrollar el personaje fuera del libro». Así que, convencida de sus posibilidades, buscó el email de la escritora y le contó su idea. Al día siguiente tenía el OK para ampliar ese mundo «carnívoro». «Lancé el órdago y me lo dieron», ríe.

Ya solo le quedaba convencer a Laila Ripoll para que diera forma a «El caballero incierto», el monólogo que tenía en mente y que llega ahora a la sala pequeña del Teatro Español (Margarita Xirgu). Tampoco se hizo de rogar. «Laila coge la historia de Rosa Montero y pone el microscopio en ella para ampliarla.

Va al detalle de esa mujer –una chica que, a finales del siglo XIX, trata de sacar la cabeza fuera de su rígida familia– para crear una figura que se inventa las mil y una para poder ser libre», cuenta De Pé de un personaje con clara inspiración en María Lejárraga, entre otras que se tuvieron que desdoblar en una firma de varón para hacer realidad sus anhelos.