Crítica de “Fellini de los espíritus”: Capricornio ascendente virgo ★★★✰✰

Directora: Anselma Dell’Olio. Música: Antonio Fresa. Fotografía: Daniele Botteselle. Entrevistados: Gianfranco Angelucci, Filippo Ascione... Italia, 2020. Duración: 100 minutos. Documental.

A Fellini no le gustaba ser Capricornio ascendente Virgo. Demasiado signo de tierra para un ser tan aéreo. Le habría gustado ser Libra, regido por Venus, como su alter ego, Marcello Mastroianni. De este dato en apariencia trivial un buen astrólogo sacaría conclusiones elocuentes. Es lo que hace este documental insólito, que explica la dimensión mágica, onírica, de la obra del genio de Rimini a través de su amor por lo esotérico, lo místico, lo religioso y lo oculto. Es un enfoque inédito y revelador, sobre todo en lo que se refiere a la influencia jungiana en la evolución del cine de Fellini en los años sesenta -del final de “La dolce vita” a la totalidad de “Giulietta de los espíritus”-, a su particular catolicismo -incluso habiendo sido crucificado por el Vaticano-, a su afición por médiums y videntes, a su conexión natural con un estado de las cosas que no era de este mundo. Es un documental, sí, de cabezas parlantes, que, por desgracia, están identificadas solo al final, pero incluye material de archivo de valor incalculable y repasa la obra felliniana -echamos de menos alusiones e imágenes del “Satyricon” y el “Casanova”- desde un punto de vista apasionante.