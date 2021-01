Bloquean “Dumbo”, “Peter Pan” y “Los Aristogatos” por “racistas”

Con “Dumbo” hemos aprendido, desde pequeños, a querernos tal y como somos. Nos hemos dado cuenta de que el interior vale más que el aspecto y que no hay mayor refuerzo que la amistad. “Peter Pan” nos enseñó que la diversión no tiene edad, que los sueños pueden hacerse realidad a base de esfuerzo y que la madurez no es sinónimo de vejez. Cada clásico de Disney nos ha inculcado una serie de valores que siempre han sido fundamentales en el crecimiento de los más pequeños. Hasta ahora, pues parece ser que, para algunos, estas películas, junto a “Los Aristogatos”, son “racistas”.

Según ha revelado “The mail on sunday”, Disney+ ha bloqueado estas tres cintas a menores de 7 años, para que no se alarmen con el “racismo” de sus historias. Independientemente de las enseñanzas o el entretenimiento que pueda provocar cada cinta, la plataforma y, por tanto, la compañía Disney, considera que algunos perfiles de personajes no adecuados para los más pequeños.

En una época plagada de modernidad, cada vez somos menos capaces de entender de dónde venimos. Ponemos por encima el quiénes seremos y no entendemos que hemos llegado hasta aquí gracias al pasado. Por ello, cada vez son más las cintas antiguas que son “tachadas” de racistas o machistas. ¿Acaso es tan complicado entender que el contexto en que se estrenaron era diferente al que hoy vivimos?

Shu Gon, "Los Aristogatos"

“Peter Pan”, “Dumbo” y “Los Aristogatos” han sido eliminadas de las cuentas de niños “por violar las advertencias de contenido que se implementaron recientemente”. Es decir, porque, más allá de las bellas moralejas que cada cinta refleja, retratan “estereotipos raciales”.

Explica “Daily Mail” que los “padres se quedaron estupefactos tras intentar ver las películas de Disney”. Uno aseguraba que “quería ver ‘Peter Pan’ con mi hija, pero no pude encontrarlo en ningún lado”. “Entonces, me di cuenta de que la película se había ido, la habían eliminado de las cuentas de los niños. Fue impactante”.

Se entiende que, la razón principal por la que “Peter Pan” se ha eliminado es por la tribu de indios, la familia de Tigrilla, a quienes se le llaman “pieles rojas”. Por su parte, “Los Aristogatos” tienen un personaje, un gato siamés, llamado Shun Gon, cuyos ojos rasgados y dientes prominentes han sido descritos como “una caricatura” de la gente asiática. En cuanto a “Dumbo”, “ridiculiza a los afroamericanos esclavizados en las plantaciones del sur”.

"Dumbo"

“Estas películas incluyen representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas. Estos estereotipos estaban equivocados entonces y están equivocados ahora”, explican desde Disney+ a la publicación citada. “En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo”.

Si bien es cierto que el racismo o cualquier tipo de discriminación es intolerable, no se debe olvidar que son clásicos animados, películas de niños que llevan siendo un éxito desde sus estrenos, a partir de los años 40. No podemos cambiar el pasado, pero sí aprender de él y, por tanto, no debemos olvidarlo. ¿Se darán cuenta los más pequeños de estos rasgos que se denuncian o disfrutarán con las canciones y moralejas de las cintas? ¿Acaso ocultar lo que somos nos ayuda a mejorar o nos hace más ignorantes?