Juan Marsé inédito: “Estoy envejeciendo. Los sueños son cada vez más oscuros”

Es uno de los libros más esperados de la temporada y que nos recupera una de las grandes voces de la literatura española del siglo XX. Los diarios del escritor barcelonés, Juan Marsé, fallecido el pasado año, llegan la próxima semana a las librerías. Lumen publica “Notas para unas memorias que nunca escribiré”, una serie de textos en los que el autor de “Últimas tardes con Teresa” trabajó en 2004, así como las notas y los apuntes que recogió en tres libretas, que van de 2006 al 2019. La edición, el prólogo y las notas van a cargo de Ignacio Echevarría, quien fue el responsable de preparar “Colección particular”, el volumen con los relatos breves del gran novelista.

En “Notas para unas memorias que nunca escribiré” encontramos las opiniones de Marsé sobre compañeros de profesión, pero también sobre artistas, la literatura, el periodismo, el cine y la política. El autor de “Si te dicen que caí” trabajó en el volumen corrigiéndolo y revisándolo en 2019, unos meses antes de su fallecimiento. Según apunta Echevarría en el prólogo, el lector se encontrará en estas páginas “el más íntegro y despiadado autorretrato del escritor”. El responsable de la edición sostiene que en estos textos está también “el magma del que brotaron las últimas novelas y relatos de Marsé, la que bien puede ser considerada su etapa tardía, en la que la nota cáustica se combina con las cada vez más frecuentes e intensas epifanías de la niñez”.

Marsé aparece en estos cuadernos como alguien celoso de su intimidad y su interés por permanecer en el anonimato. Por ejemplo, en una entrada del 11 de febrero de 2016, apunta que “cada vez me siento menos mediático, y cada vez me interesa menos eso que llamamos la vida pública. En España la vida pública está llena de intolerancia, exasperación y estupidez. Jamás entraré en las redes sociales, ni móvil tengo”.

La crisis creada en Cataluña tampoco dejó indiferente a Marsé que en sus cuadernos escribió “a veces tengo dudas acerca de si la independencia de Cataluña, que nunca he deseado ni apoyado, sería tal vez conveniente, deseable y justa. De lo que no tengo duda es de que los patriotas catalanes que la promueven hoy son unos perfectos carcamales y no me merecen el menor respeto”. El escritor procuró siempre no ser vinculado con ningún tipo de nacionalismos. En “Notas para unas memorias que nunca escribiré” recuerda que “me he cuidado siempre de cualquier contaminación identitaria que implique cualquier emoción patriótica. No soy nacionalista de ninguna especie ni fervor, mi pequeña patria es una viña con un algarrobo y una balsa de regadío en el Penedés, donde me bañaba desnudo cuando era niño”.

El paso del tiempo es otra constante de este Juan Marsé quien el 8 de diciembre de 2007 reconoce que “estoy envejeciendo. Los sueños son cada vez más oscuros, retorcidos, extraños”. Del mundo de las letras encontramos reflexiones inteligentes y agudas, como cuando el autor de “Un día volverás” apunta “nada. Una breve reflexión. La ficción no aspira a suplantar la realidad; quiere representarla, pero no suplantarla. Los metaliterarios todavía no lo han entendido y por eso siempre andan encandilados con los reflejos cegadores de la literatura de ficción”.

Tampoco se escapa la actualidad del mundo en estos cuadernos, por ejemplo, con la guerra de Irak de la que escribe “acabo de ver alguno de esos treinta y tantos niños muertos en Bagdad. Si yo fuera iraquí, si yo viviera en Bagdad, cogería un fusil y saldría a la calle a matar a los llamados aliados. Lo que ha sufrido el pueblo iraquí, lo que está sufriendo, lo habremos de pagar todos algún día”.