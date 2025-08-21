Cayetano Rivera reaparece en los ruedos tras dos meses de ausencia

Tras casi dos meses de ausencia, Cayetano Rivera Ordóñez ha confirmado oficialmente su regreso a los ruedos. El esperado anuncio se ha hecho realidad a través de un mensaje en el que el torero compartió su emoción: "Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este sábado 23 reaparezco en Tomelloso. La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!".

El escenario escogido no es otro que la plaza de toros de Tomelloso, que este fin de semana acogerá la reaparición de uno de los nombres más mediáticos del panorama taurino actual. Allí, Cayetano volverá a vestirse de luces para enfrentarse de nuevo al toro bravo, cerrando una etapa marcada por la incertidumbre y la paciencia.

La causa de esta larga espera estuvo en una lesión en el pie sufrida el pasado 23 de julio durante un tentadero. Aunque en un primer momento se esperaba una recuperación rápida, el proceso se alargó más de lo previsto, obligando al diestro a mantenerse alejado de las plazas en pleno verano taurino.

Durante este tiempo, el torero ha estado en el punto de mira mediático no solo por su baja profesional, sino también por el eco de un incidente con la Policía en un restaurante madrileño. Sin embargo, su vuelta a los ruedos busca centrar el foco nuevamente en lo artístico y en su compromiso con la tauromaquia.

Cayetano Rivera regresa con ilusión renovada y con la firme voluntad de reencontrarse con su público, ese que le ha acompañado en cada etapa de su trayectoria. Su reaparición en Tomelloso servirá como punto de partida para un cierre de temporada en el que espera recuperar sensaciones y confianza.