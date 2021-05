Crítica de “Valhalla Rising”: un vikingo que pisó el infierno ★★★★☆

Director: Nicolas Winding. Guión: Roy Jacobsen, N. Winding. Intérpretes: Mads Mikkelsen, Gary Lewis, Maarten Stevenson. Dinamarca, 2009. Duración: 78 minutos. Drama.

Edad Media, oscuridad, violencia. Es imposible retirar la mirada del imponente guerrero tuerto (Mads Mikkelsen) que, a capricho de su amo, el jefe de la tribu, lo obliga a participar en peleas brutales. Al mudo One Eye, con el cuerpo atravesado de cicatrices, lo tratan peor que a un animal y, encerrado en una jaula, solo recibe atenciones de un chico también esclavo que lo alimenta. One Eye consigue escapar con el niño y ambos se embarcan en un viaje hasta el mismísimo infierno en una nave vikinga acompañados por un grupo de cristianos armados hasta los dientes que quieren llegar a Tierra Santa. No, el lugar al que llegan no parece Jerusalem, sino la plasmación de un subconsciente podrido y enfermo. Winding Refn («Drive») firma una película dura, llena de rojo sangre y que permanecía inédita en España desde 2009. Otro misterio. Un filme visualmente que nadie puede olvidar con un trasfondo opresivo e insoportable. Sobre su mensaje, quizá sea mejor no hablar.

Lo mejor

Visualmente es una película hipnótica, con una dirección y fotografía más que notables

Lo peor

No se trata de un filme apto para cualquier público por su violencia y poética oscuridad