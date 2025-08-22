Morante no podrá estar en la reinauguración de la plaza de Cieza y lo reemplaza Marco Pérez

La plaza de toros de Cieza vivirá este sábado 23 de agosto un acontecimiento histórico: la reinauguración de su coso tras seis años sin actividad. Sin embargo, el festejo ha sufrido un cambio inesperado en su cartel. Morante de la Puebla, figura indiscutible del toreo, ha comunicado su imposibilidad de actuar debido a la cornada sufrida en Pontevedra, un percance que todavía condiciona su recuperación.

El maestro sevillano ha lamentado profundamente no poder acompañar a la afición murciana en una fecha de tanta trascendencia. En conversación directa con Juan Reverte, gerente de la empresa Reyma Taurino, expresó su pesar por ausentarse en un día tan señalado y aseguró que espera corresponder en un futuro cercano a la afición de Cieza, con la que mantiene un vínculo de respeto y admiración.

La baja de Morante no resta brillo al cartel. Reyma Taurino ha apostado por Marco Pérez como sustituto, un torero joven que ha despertado gran expectación en los últimos años. Su inclusión representa una apuesta firme por los nuevos valores de la tauromaquia, aportando frescura y proyección a un festejo que ya tiene asegurada la categoría.

El coso ciezano vuelve a abrir sus puertas tras seis años cerrado y desde 2019 sin corridas de toros. La expectación es máxima, pues la cita no solo marca la vuelta de los toros a la localidad, sino también la reafirmación de Cieza como un enclave de referencia en el calendario taurino murciano.

La empresa organizadora, Reyma Taurino, ha enviado públicamente sus mejores deseos de recuperación para Morante, subrayando que su figura seguirá siendo clave en próximas temporadas. Mientras tanto, la presencia de Marco Pérez garantiza que la tarde no pierda interés, sino que, al contrario, gane un componente de ilusión y descubrimiento.

La corrida del 23 de agosto quedará marcada como un hito para Cieza y para toda la Región de Murcia, donde la emoción del toreo volverá a latir en un coso que reabre con más fuerza que nunca. La ausencia de Morante será sin duda sentida, pero su relevo en la arena refuerza la idea de que el toreo, como la propia vida, se renueva y sigue adelante.